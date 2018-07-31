Местные приходили понюхать столичные духи: показали косметику, которой 90 лет

Косметический набор состоит из духов, одеколона, пудры и мыла. Фото: Facebook/oblmyzkray

В Черкасском краеведческом музее хранится редкий косметический набор 1930 "Мимоза". Он состоит из духов, одеколона, пудры и мыла. Еще одного такого нет, только в некоторых частных коллекциях попадаются отдельные флаконы.

"Косметика принадлежала Евгении Данииловне Коваль из города Городище Черкасской области. Она передала нам набор в 1980-х. Очень гордилась подарком. Наверное, все местные женщины приходили посмотреть и понюхать столичные духи", - рассказывает младший научный сотрудник краеведческого музея Ирина Мирошник.

Косметику женщине подарили за хорошую работу на местном сахарном заводе. Там она работала колольницею. Эта профессия существовала до середины ХХ в. В то время люди вручную измельчали ​​большие куски сахара на меньшие.

"В Советском союзе 1930 был популярен стахановское движение. Передовиков награждали подарками от Московской государственной парфюмерной фабрики ТЭЖЭ. Аббревиатуру часто расшифровывали, как "Тайна Женщины", на самом деле это было сокращение от "Трест Жиркость".

Тогда активно пропагандировали личную гигиену. На примере стахановцев власть приучала населения к чистоте. В 1936 году СССР по выпуску духов и мыльных средств обогнал Францию ​​и занял третье место в мире, после США и Великобритании".

Кроме вещей гигиены давали грамоты, значки, музыкальные инструменты, часы и портсигары. К таким подаркам относились с уважением, их использовали только для особых событий.

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"В музей Евгения Даниловны принесла пустые флаконы. С парфюмерного набора в хорошем состоянии остались не только стеклянные бутылки, а также коробка и бумага, в которую заворачивали мыло. Косметика для советских женщин скорее была исключением чем привычной вещью. Ею могли пользоваться состоятельные дамы из города, но в селах это была экзотика".

В интернет выложили около 1 тыс. экземпляров украинской самиздатной прессы 1980-1990-х годов. Их разместили в свободном доступе на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения. Оцифрованную коллекцию представили 26 июля в Украинском кризисном медиа центре. Оригиналы хранятся в архиве издательства "Смолоскип" и в частной коллекции самиздата и неформальной прессы литовского государственного деятеля и дипломата Пятраса Вайтекунаса.