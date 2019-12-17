Мертвыми нашли мужа с ребенком, беременную женщину успели спасти

zaxid.net Харьков: угарным газом отравилась вся семья, спасти удалось только беременную женщину

В Харькове в квартире пятиэтажного жилого дома, погибли мужчина и его двухлетний сын. А беременную женщину госпитализировали. Вероятно мужчина с ребенком погибли в результате отравления угарным газом.

"По прибытию к месту вызова, спасатели с помощью лестницы через окно осуществили осмотр квартиры: в кухне на полу было обнаружено пострадавшего мужчину без сознания. При осмотре квартиры в другой комнате находились беременная женщина и ребенок также без сознания. Всех жильцов квартиры был вынесен на свежий воздух и предоставлялась первичная медицинская помощь до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.

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К сожалению мужчины 1984 г.р. и его 2-летнего сына спасти не удалось. Женщина 1990 г.р.. еще подавала признаки жизни. Бригадой медиков она была госпитализирована в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

14 декабря возле придорожного кафе на Одесском шоссе в Николаеве нашли тела двух мертвых дальнобойщиков. К еще трех мужчин-33, 38 и 57 лет - пришлось вызывать скорую. Их уже выписали из больницы.