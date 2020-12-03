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четверг, 03 декабря 2020 14:37

Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия

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Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Глава медицинской части больницы написала заявление на увольнение. Фото: pixabay.com

В одесской больнице №5 тела умерших по несколько часов лежали рядом с живыми пациентами. В медучреждении вспыхнул скандал.

В больнице же заявили, что там критически не хватает медперсонала, особенно реаниматологов, передает ТСН.

"В сеть попали ужасающие фото, которые обнародовали волонтеры. Люди умирают прямо в общих палатах из-за недостатка кислорода и нехватки врачей", - говорится в сюжете.

Информация возмутила родственников больных. Они начали прорываться внутрь больницы, чтобы передать медикаменты и увидеть родных. В итоге медикам пришлось обратиться за помощью в Нацгвардию, чтобы больницу взяли под охрану.

Глава медицинской части больницы написала заявление на увольнение.

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В Украине с апреля 2020 уволились более чем 5 тыс. врачей специализированного звена. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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