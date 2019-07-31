Мэра Запорожья вызвали на допрос

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 144
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1728
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2691
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 648
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 981
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5922
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5743
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1188
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
4
4
4
8
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Видео
Все видео
Показали нашествия медуз в Азовском море
Показали нашествия медуз в Азовском море
Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
Бабушка-велосипедистка получила протокол за таран машины
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5922
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2691
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1539
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 14:29

Мэра Запорожья вызвали на допрос

  Комментировать
Мэра Запорожья вызвали на допрос
Буряк должен свидетельствовать по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Фото: www.depo.ua

Служба безопасности Украины Запорожской области вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия "Запорожэлектротранс".

Некоторых лиц вызвали в качестве свидетелей, но они могут быть причастны к вмешательству в избирательный процесс и к государственной измене - сообщили в пресс-службе СБУ.

1 августа до СБУ на допрос должны прийти мэр Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутат Запорожского городского совета Игорь Чумаченко и Виктор Бусько, генеральный директор коммунального предприятия "Запорижелектротранс" Юрий Папача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" требует пересчета голосов в округах, где их кандидаты проиграли

Все они являются свидетелями по делам, которие спецслужба открыла о государственной измене и подкупе избирателей. Следователи расследуют факты того, что в день выборов 21 июля избирателей подвозили на участки муниципальными автобусами, организовывали политические партии- "клоны" и подкупали избирателей.

СБУ проверяет информацию о том, что некоторые чиновники работали на кандидатов в нардепы, которых поддерживает Россия, организовывали слежку за оппонентами. Обвинение пока никому не предъявлено.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутаты горсовета Бусько и Чумаченко, которые в предвыборной кампании называли себя "командой Буряка", баллотировались в Верховную Раду от "Оппозиционного блока" (Буряк - по списку, остальные - по мажоритарным округам) однако никто из них выборы не выиграл. По списку Опоблока также баллотировался и генеральный директор запорожского комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову). Но и ему не удалось получить мандат. Предварительно в социальных сетях запорожцы сообщали, что именно от кандидатов-опоблокивцов якобы был организован подвоз избирателей на участки муниципальными автобусами, которые якобы были сняты с рейсовый маршрутов.

Выборы парламента 2019 года стали рекордными по количеству незаконной агитации.Больше всего, по оценкам КИУ, незаконно агитировали от имени "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Опоблока".Отдельно также зафиксировали единичные факты подвоза граждан на участки, непрямой подкуп и попытки вынести бюллетени за пределы участков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэра Запорожья вызвали на допрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 55963
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 46766
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 43831
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 19689
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 17973
Запорожье
Что сделают с надгробиями, которые нашли замурованными в фундаменте
Что сделают с надгробиями, которые нашли замурованными в фундаменте Просмотров: 774
На комбинате Фирташа произошло серьезное ЧП
На комбинате Фирташа произошло серьезное ЧП Просмотров: 864
Ворвались в дом и угрожали расстрелять: бандиты ограбили фермера
Ворвались в дом и угрожали расстрелять: бандиты ограбили фермера Просмотров: 1197
Ограбили продуктовый склад
Ограбили продуктовый склад Просмотров: 261
Показали нашествия медуз в Азовском море
Показали нашествия медуз в Азовском море
 Просмотров: 4050
Больше всего комментируют
26
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 4032
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua