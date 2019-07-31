Мэра Запорожья вызвали на допрос

Буряк должен свидетельствовать по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Фото: www.depo.ua

Служба безопасности Украины Запорожской области вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия "Запорожэлектротранс".

Некоторых лиц вызвали в качестве свидетелей, но они могут быть причастны к вмешательству в избирательный процесс и к государственной измене - сообщили в пресс-службе СБУ.

1 августа до СБУ на допрос должны прийти мэр Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутат Запорожского городского совета Игорь Чумаченко и Виктор Бусько, генеральный директор коммунального предприятия "Запорижелектротранс" Юрий Папача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" требует пересчета голосов в округах, где их кандидаты проиграли

Все они являются свидетелями по делам, которие спецслужба открыла о государственной измене и подкупе избирателей. Следователи расследуют факты того, что в день выборов 21 июля избирателей подвозили на участки муниципальными автобусами, организовывали политические партии- "клоны" и подкупали избирателей.

СБУ проверяет информацию о том, что некоторые чиновники работали на кандидатов в нардепы, которых поддерживает Россия, организовывали слежку за оппонентами. Обвинение пока никому не предъявлено.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутаты горсовета Бусько и Чумаченко, которые в предвыборной кампании называли себя "командой Буряка", баллотировались в Верховную Раду от "Оппозиционного блока" (Буряк - по списку, остальные - по мажоритарным округам) однако никто из них выборы не выиграл. По списку Опоблока также баллотировался и генеральный директор запорожского комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову). Но и ему не удалось получить мандат. Предварительно в социальных сетях запорожцы сообщали, что именно от кандидатов-опоблокивцов якобы был организован подвоз избирателей на участки муниципальными автобусами, которые якобы были сняты с рейсовый маршрутов.

Выборы парламента 2019 года стали рекордными по количеству незаконной агитации.Больше всего, по оценкам КИУ, незаконно агитировали от имени "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Опоблока".Отдельно также зафиксировали единичные факты подвоза граждан на участки, непрямой подкуп и попытки вынести бюллетени за пределы участков.