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суббота, 22 августа 2020 03:30

Мэр Черновцов заявил о возможных протестах в связи с "красной зоной" карантина

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Мэр Черновцов заявил о возможных протестах в связи с &quot;красной зоной&quot; карантина
В Черновцах "красная зона" карантина. Фото: Обозреватель

В Черновцах из-за отнесения города к "красной" зоне карантина могут начаться протесты местного бизнеса.

Местные жители не готовы к усилению ограничений, а предприниматели обанкротятся, если будет еще один локдаун, сообщил и.о. городского головы Черновцов Алексей Каспрук в комментарии одному из телеканалов.

Глава города говорит, что не все местные жители верят в опасность. "Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой предприятий общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня - это начало общественных протестов", - высказался Каспрук.

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В Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. Соответствующее решение приняли из-за введения "красного уровня" распространение эпидемической опасности в Черновцах, которое начнет действовать с понедельника, 24 августа

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