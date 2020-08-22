Мэр Черновцов заявил о возможных протестах в связи с "красной зоной" карантина

В Черновцах "красная зона" карантина. Фото: Обозреватель

В Черновцах из-за отнесения города к "красной" зоне карантина могут начаться протесты местного бизнеса.

Местные жители не готовы к усилению ограничений, а предприниматели обанкротятся, если будет еще один локдаун, сообщил и.о. городского головы Черновцов Алексей Каспрук в комментарии одному из телеканалов.

Глава города говорит, что не все местные жители верят в опасность. "Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой предприятий общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня - это начало общественных протестов", - высказался Каспрук.

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В Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. Соответствующее решение приняли из-за введения "красного уровня" распространение эпидемической опасности в Черновцах, которое начнет действовать с понедельника, 24 августа