Мать заказала сына двум убийцам за 10 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3735
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1557
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2988
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6840
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 702
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3358
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 720
Фото
Все фото
15
7
11
15
14
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Байкеры напомнили, чей Крым
Байкеры напомнили, чей Крым
Художница создает удивительные 3D-фотокартины в вышивке
Художница создает удивительные 3D-фотокартины в вышивке
Причудливые деревья и коты под зонтиком: жители многоэтажки превратили двор в райский уголок
Причудливые деревья и коты под зонтиком: жители многоэтажки превратили двор в райский уголок
Невероятные розовые поля: бизнесмен рассказал о заработках на цветах
Невероятные розовые поля: бизнесмен рассказал о заработках на цветах
Видео
Все видео
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4626
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 963
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4698
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2529
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 13:20

Мать заказала сына двум убийцам за 10 тыс. грн

  Комментировать
Мать заказала сына двум убийцам за 10 тыс. грн
На Виннитчине мать заказала киллерам сына. Фото 112.ua

На Винниччине женщина за неоднократных ссоры заказала двум односельчанам убийство родного сына.

Вознаграждение за это убийство составила 10 тыс. гривен.

"В феврале убийцы выполнили дело. Заказчика и исполнителей задержала полиция. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение", - сообщил Андрей Лысенко, спикер Генпрокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киллер Бабченка сам пришел в СБУ

В Ровно нашелся свидетель, который видел, как на парковке возле собственного авто убили 42-летнего мужчину. По его информации, киллер подскочил к своей жертве и несколько раз выстрелил ей в грудь. Убийцу прохожий попытался догнать, но тот запрыгнул в машину. По некоторым данным, это был Opel зеленого цвета. За рулем сидел его сообщник. Они исчезли в неизвестном направлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать заказала сына двум убийцам за 10 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский назвали румынами, которые забыли свой язык

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 99210
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 42449
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 37268
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 28238
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20507
Больше всего комментируют
45
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
21
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
12
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
Голосов: 1505
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua