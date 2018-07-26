Мать заказала сына двум убийцам за 10 тыс. грн

На Виннитчине мать заказала киллерам сына. Фото 112.ua

На Винниччине женщина за неоднократных ссоры заказала двум односельчанам убийство родного сына.

Вознаграждение за это убийство составила 10 тыс. гривен.

"В феврале убийцы выполнили дело. Заказчика и исполнителей задержала полиция. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение", - сообщил Андрей Лысенко, спикер Генпрокуратуры.

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В Ровно нашелся свидетель, который видел, как на парковке возле собственного авто убили 42-летнего мужчину. По его информации, киллер подскочил к своей жертве и несколько раз выстрелил ей в грудь. Убийцу прохожий попытался догнать, но тот запрыгнул в машину. По некоторым данным, это был Opel зеленого цвета. За рулем сидел его сообщник. Они исчезли в неизвестном направлении.