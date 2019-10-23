Мастер-класс, вкусный кофе и фотозоны - состоится масштабный книжный фестиваль

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 441
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4797
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38889
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1080
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3213
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2322
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3168
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
18
7
5
8
5
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
Видео
Все видео
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 441
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5148
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7479
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1809
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1404
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 04:07

Мастер-класс, вкусный кофе и фотозоны - состоится масштабный книжный фестиваль

  Комментировать

1-2 ноября в Виннице в помещении Винницкого академического областного театра кукол состоится фестиваль "VinBookFest". На фестивале можно будет приобрести книги, посетить автограф-сессии и презентации книг известных украинских писателей.

Во время фестиваля состоятся мастер-классы. Для детей устроят интерактивные игры, фотозоны и прочее. На территории обустроят места для отдыха. Изюминкой фестиваля стне показ спектакля кукольного театра "Речная фея Агайя", пишет Вежа.

Автор: Вежа
  В Виннице состоится четвертый книжный фестиваль «VinBookFest»
В Виннице состоится четвертый книжный фестиваль «VinBookFest»

Відбудутся автограф-сессии и презентации книг современных поэтов и писателей Украины, среди которых Сергей Татчин, Наталка Доляк, Дмитрий Бондаренко, Виктор Крупка, Ирина Федорчук, Лана Ра, Марина Павленко, Елена Рыжко, Андрей Кокотюха.

Автор: Вежа
  В Виннице состоится четвертый книжный фестиваль «VinBookFest»
В Виннице состоится четвертый книжный фестиваль «VinBookFest»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы

1 и 2 ноября 2019 года в помещении Винницкого академического областного театра кукол по улице Хмельницкое шоссе, 7 "Книжка".
На фестивале можно будет познакомиться и приобрести литературу ведущих украинских издательств, посетить креативные мастер-классы, интересно и полезно провести время со своими детьми: интерактивные игры, сделать атмосферные, смешные или милые фотографии в наших тематических фотозонах. попробовать вкусный кофе в уютном месте для отдыха. Вход на все события свободный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мастер-класс, вкусный кофе и фотозоны - состоится масштабный книжный фестиваль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 50263
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 47159
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 26986
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам 2 Просмотров: 18369
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 15813
Винница
За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда
За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда
 Просмотров: 306
Сняли на видео мужчину, который спешно сгребал опавшие листья в реку
Сняли на видео мужчину, который спешно сгребал опавшие листья в реку 1 Просмотров: 1269
"Сдать" соседа полиции: как заставить людей не сжигать опавшие листья
"Сдать" соседа полиции: как заставить людей не сжигать опавшие листья
7
 Просмотров: 2322
Рассказали, где установят сверхсовременные подземные контейнеры для мусора
Рассказали, где установят сверхсовременные подземные контейнеры для мусора Просмотров: 594
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
18
 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
7
"Стоит пятками на глине" - Крымскому мосту предрекают крах
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
5
Скандальный хор имени Веревки записал видеообращение к россиянам
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
Голосов: 182
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua