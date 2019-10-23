Мастер-класс, вкусный кофе и фотозоны - состоится масштабный книжный фестиваль

1-2 ноября в Виннице в помещении Винницкого академического областного театра кукол состоится фестиваль "VinBookFest". На фестивале можно будет приобрести книги, посетить автограф-сессии и презентации книг известных украинских писателей.

Во время фестиваля состоятся мастер-классы. Для детей устроят интерактивные игры, фотозоны и прочее. На территории обустроят места для отдыха. Изюминкой фестиваля стне показ спектакля кукольного театра "Речная фея Агайя", пишет Вежа.

Автор: Вежа В Виннице состоится четвертый книжный фестиваль «VinBookFest»

Відбудутся автограф-сессии и презентации книг современных поэтов и писателей Украины, среди которых Сергей Татчин, Наталка Доляк, Дмитрий Бондаренко, Виктор Крупка, Ирина Федорчук, Лана Ра, Марина Павленко, Елена Рыжко, Андрей Кокотюха.

Автор: Вежа В Виннице состоится четвертый книжный фестиваль «VinBookFest»

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1 и 2 ноября 2019 года в помещении Винницкого академического областного театра кукол по улице Хмельницкое шоссе, 7 "Книжка".

На фестивале можно будет познакомиться и приобрести литературу ведущих украинских издательств, посетить креативные мастер-классы, интересно и полезно провести время со своими детьми: интерактивные игры, сделать атмосферные, смешные или милые фотографии в наших тематических фотозонах. попробовать вкусный кофе в уютном месте для отдыха. Вход на все события свободный.