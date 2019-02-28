Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей

Фото: Оксана Княжик

Пэчворк в России был популярен с ХVIII века. Но это не было искусство. Из лоскутов ткани шили от нищеты, - рассказывает мастерица из пэчворка Ирина Лукашенко.

Работает с этой техникой уже 14 лет, 12 из них развивает сайт о пэчворке.

"В Украине пэчворк не был так популярен. У нас много льна, а лен для пэчворка тяжеловатий материал. В тогдашние времена дорогим материалом был ситец. Чтобы не выбрасывать его ценные остатки, из них шили одеяла. Как индустрия, пэчворк развит хорошо в Америке. американцы выпускают много тканей, выкроек, шаблонов, инструментов. Началось все в том же ХVIII-XIX веке. Чтобы чем-то занять женщин, которые сидели дома, стали выпускать уже готовые порезанные наборы для пэчворка. Их надо было только сшить и не думать о том, как можно сделать по-другому ".

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До того как заняться печворком Ирина Лукашенко 12 лет шила одежду на заказ.

"Поняла, что устала от клиентов, заказов. Хотела шить что-то более творческое ". Сделала панно и назвала его "Прощание с клиентами". Сшила из остатков тканей от одежды, которую шила на заказ.В этой технике можно шить все: кошелек, визитницу, сумки, одеяла, чехлы, косметички, много аксессуаров. На кухню можно салфетки, перчатки. Еще открытки, броши, елочные украшения", - рассказала мастерица.

"Ткань для пэчворка должна быть из классического хлопка. Также выпускают специальные ткани. Они имеют стандарт, вес на квадратный метр, хорошо окрашенное полотно. У нас такие ткани очень дорогие, стоят 350-400 грн за метр квадратный. Хорошо шить из американских тканей. У нас есть качественные тернопольские ткани. Хорошие ткани для пэчворка можно найти на секонд-хенде. Они не старые, просто кто-то выбросил или не дошил".

Женщина также проводит мастер-классы по пэчворка и дает индивидуальные занятия.

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