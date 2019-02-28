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четверг, 28 февраля 2019 13:50

Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
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Печворком Ирина Лукашенко занимается уже 14 лет
Фото: Оксана Княжик
Печворком Ирина Лукашенко занимается уже 14 лет
Печворком Ирина Лукашенко занимается уже 14 лет
Печворком Ирина Лукашенко занимается уже 14 лет
Печворком Ирина Лукашенко занимается уже 14 лет

Пэчворк в России был популярен с ХVIII века. Но это не было искусство. Из лоскутов ткани шили от нищеты, - рассказывает мастерица из пэчворка Ирина Лукашенко.

Работает с этой техникой уже 14 лет, 12 из них развивает сайт о пэчворке.

"В Украине пэчворк не был так популярен. У нас много льна, а лен для пэчворка тяжеловатий материал. В тогдашние времена дорогим материалом был ситец. Чтобы не выбрасывать его ценные остатки, из них шили одеяла. Как индустрия, пэчворк развит хорошо в Америке. американцы выпускают много тканей, выкроек, шаблонов, инструментов. Началось все в том же ХVIII-XIX веке. Чтобы чем-то занять женщин, которые сидели дома, стали выпускать уже готовые порезанные наборы для пэчворка. Их надо было только сшить и не думать о том, как можно сделать по-другому ".

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До того как заняться печворком Ирина Лукашенко 12 лет шила одежду на заказ.

"Поняла, что устала от клиентов, заказов. Хотела шить что-то более творческое ". Сделала панно и назвала его "Прощание с клиентами". Сшила из остатков тканей от одежды, которую шила на заказ.В этой технике можно шить все: кошелек, визитницу, сумки, одеяла, чехлы, косметички, много аксессуаров. На кухню можно салфетки, перчатки. Еще открытки, броши, елочные украшения", - рассказала мастерица.

"Ткань для пэчворка должна быть из классического хлопка. Также выпускают специальные ткани. Они имеют стандарт, вес на квадратный метр, хорошо окрашенное полотно. У нас такие ткани очень дорогие, стоят 350-400 грн за метр квадратный. Хорошо шить из американских тканей. У нас есть качественные тернопольские ткани. Хорошие ткани для пэчворка можно найти на секонд-хенде. Они не старые, просто кто-то выбросил или не дошил".

Женщина также проводит мастер-классы по пэчворка и дает индивидуальные занятия.

Вышитый иконостас создали в одном из сел Тернопольской области. Единственный в мире - уверяют его создатели. Состоит из 18 икон, вышивали их почти год. На создание ушло 18 кг бисера.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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