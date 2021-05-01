Массово, но без фанатизма. Как в субботу пояса святили

Фото: Ольга Стенько

Вечером 1 мая, в Светлую субботу в Полтаве начали освящать куличи. Во всех православных храмах во дворах с 17 часов каждые 10-15 минут священники проходят и окропляют святой водой пасхальные корзины горожан.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в четырех полтавских храмах и предлагает фотоподборку.

В Полтавском Свято-Успенском кафедральном соборе ПЦУ в центра Полтавы у храма поставили скамейки.

Автор: Ольга Стенько Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Постоянно подходят люди, которые ставят корзины на скамьи, разворачивают вышитые полотенца, зажигают свечи. Сегодня людей гораздо меньше, чем в докарантинни времена. Однако, больше, чем в прошлом году.

За несколько метров по центральной улице - Спасская церковь УПЦ МП. Здесь пасхальные корзинки выставляют на каменный парапет.

Автор: Ольга Стенько Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Обычно здесь настолько людно на Пасху, что люди ждали в очереди, чтобы получить место на парапете. А сейчас людей набирается на половину.

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Во дворе Свято-Серафимовского храма УПЦ МП в микрорайоне Сады малолюдно. Десятка два лодей раскладывают продукты на мостовой.

Автор: Ольга Стенько Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Священник быстро окропляет корзинки и людей водой. Однако, в небольшом пространстве двора у деревянной церкви и не поместилось много лдей. К слову, это единственная церковь из тех, что мы видели, рядом с которой продают паски.

В соседнем микрорайоне Свято-Покроський храм ПЦУ. Здесь вокруг церкви просторный зеленый сад.

Автор: Ольга Стенько Полтавчане вечером суботы 1 мая пошли святить в церковь в церковь. С соблюдением карантинных требований и не так массово, как в допандемични времена

Пахнут фруктовые деревья и свежая трава, на которой прихожане расставляют пасхальные корзины. Кто-то становится на мостовой двора. Много людей с маленькими детьми.

Пояса в полтавских храмах освящают с вечера субботы до 22 часов. После завершения ночной службы в воскресенье с 4:30 до 12 часов.

Великая Суббота является уникальным днем ​​церковного года, когда христиане вспоминают погребение Иисуса Христа. Хождение с плащаницей вокруг храма в Великую Субботу означает победное шествие Иисуса Христа адом и разрушения ада. Это единственная суббота в году, которая является днем ​​строгого поста. В последнее время для удобства верующих во многих церквях святить паски начинают еще в субботу, а затем святят еще раз в воскресенье. Это удобно тем, что не нужно стоять в церкви всенощную или вставать рано в воскресенье, чтобы освятить паски.