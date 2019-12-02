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понедельник, 02 декабря 2019 00:17

Маршрутка попала в крупное ДТП: есть раненые

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Маршрутка попала в крупное ДТП: есть раненые
Маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие. Фото: Информатор

В районе села Александровка под Одессой вечером 1 декабря легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, в результате чего пострадало несколько человек.

Автомобиль Hyundai выскочил на встречную полосу и лоб в лоб ударил автобус, следовавший из Одессы в Черноморск по маршруту №25, сообщает OBOZREVATEL.

Большое количество скорых и пожарные машины работают на месте аварии. Есть много пострадавших, в том числе с очень тяжелыми травмами.

По последним данным, ранены восемь человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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В Черновицкой области легковушка загорелась посреди дороги после того, как столкнулась с микроавтобусом. В горящей машине погибли 3 человека.

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