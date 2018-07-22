Марш равенства прошел еще в одном украинском мегаполисе: 40 участников охраняли более сотни копов

Фото: "Первый городской"

22 июля Марш равенства прошел в Кривом Роге Днепропетровской области.

Марш начался в 9 утра в районе Пионера. Участники прошли по проезжей части возле остановки 9-я городская больница, сообщает "Первый криворожский".

Люди на марше держали плакаты и радужные ЛГБТ-флаги. Шествие охраняли сотни полицейских.

"Гей-альянс Украина" сообщил, что в Марше равенства приняло участие около 40 человек.

Накануне неизвестные присылали угрозы членам местного ЛГБТ-сообщества. Часть зарегистрированных участников отказалась от участия в марше из-за страха дальнейшего преследования и расправы.

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"К месту начала события, которое до последнего момента держалось в тайне, участников и участниц акции централизованно подвезли на автобусе, заказным оргкомитетом мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.

У памятника Козака Рога утром собрались люди, которые выступают за традиционные ценности.

По завершению акции участников посадили в автобус. Отвезли их в безопасное место. Демонстрация прошла без столкновений.

Марш равенства в Кривом Роге стал заключительным событием Фестиваля КривбасПрайд-2018.

30 июня, в Кривом Роге неизвестные напали на председателя оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченка. Более десяти молодых людей напали и избили Золотченка, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета. Полицейские отказались выезжать на место нападения.