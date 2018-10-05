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пятница, 05 октября 2018 15:54

Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли инклюзивно-ресурсный центр в Петриковке Днепропетровской области
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  В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями
В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями

Сегодня в Петриковке Днепропетровской области Первая Леди Марина Порошенко и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко открыли современные инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.

Инклюзивно-ресурсный центр по проекту Днепропетровской ОГА обустроен в здании бывших мастерских Петриковской школы. Здесь создали все необходимые условия для того, чтобы особенные дети не чувствовали никаких ограничений. На входе в центр установлены пандусы, широкие двери, внутри нет порогов, в уборных есть перила и "кнопки вызова". Сам центр представляет собой яркое жизнерадостное пространство.

В центре есть зоны для индивидуальных и групповых занятий. В ресурсной комнате дети будут получать бытовые навыки и играть в развивающие игры. Улучшать физическое состояние они смогут в зале лечебной физкультуры, где размещен интерактивный пол.

"Проектор на потолке показывает изображение на пол. Когда ребенок касается виртуального ковра, он как будто оживает - меняется изображение, появляются звуковые эффекты. Ребенок может сыграть в мяч на футбольном поле или пройтись по берегу моря, слушая шум воды - всего доступны более 90 сюжетов. С помощью интерактивного пола дети будут развивать логику, узнавать новые слова или учиться считать", - рассказала директор Инклюзивно-ресурсного центра Наталья Шевченко.

В инклюзивно-ресурсном центре будут обучаться дети от 2 до 18 лет. Для них также предусмотрена индивидуальная программа занятий с психологом и логопедом.

  В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями
В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями

  В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями
В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями

"Днепропетровская область одна из первых присоединилась к нашему проекту инклюзивного образования в Украине. За это время она показала впечатляющие результаты. В регионе уже открыто 255 инклюзивных школ, в которых учатся 800 детей с особыми потребностями. Понимаем, что это не просто слова, а реальные изменения. Сегодня мы открывали 22-й Инклюзивно-ресурсный центр в области. И самая большая благодарность за это - счастливые глаза детей и их родителей. Думаю, это придает им уверенности в будущем их детей", - сказала Марина Порошенко.

"Сейчас в школах Днепропетровщины учится в три раза больше особенных детей, чем три года назад. Этот результат вдохновляет нас на воплощение новых инклюзивных проектов, - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - Мы кардинально меняем школы по всей области - делаем их безбарьерными, оснащаем пандусами и подъемниками. А еще открываем медиатеки и ресурсные комнаты - сейчас в регионе их уже 120".

  Валентин Резниченко и Юрий Голик
Валентин Резниченко и Юрий Голик

"Первый Инклюзивно-ресурсный центр в Украине открыли в 2017 году на базе Солонянской школы. Сейчас создаем такие по всей области, - сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик. - Они призваны помочь особенным детям социализироваться. Ведь очень важно, чтобы они не чувствовали себя забытыми, общались, вели обычную жизнь, несмотря на проблемы со здоровьем".

  В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями
В Петриковке Днепропетровской области открыли современный инклюзивного-ресурсный центр для детей с особыми потребностями

Создание в Днепропетровской области образовательной среды для особенных детей - часть социальной программы главы Фонда Порошенко, супруги Президента Украины Марины Порошенко.

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Дата
05
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