Автор: фото предоставлено Ириной Трофимченко Задержание Юлии Сусляк: мама обвиняемой украинки в торговле детьми рассказала подробности

Родственники Юлии Сусляк, которую задержали в Грузии по подозрению в торговле детей, будут требовать наказания тем, кто раскрыл тайну суррогатного материнства.

"Как только Юлю отпустят, обратимся с заявлением в Гаагский суд. Задели честь и достоинство нашей семьи. Кто-то должен ответить за то, что открыли тайну суррогатного материнства. Мы это так не оставим. Виновные будут наказаны", - говорит Gazeta.ua мать Юлии Сусляк Ирина Трофимченко.

Юлия осталась под стражей до 20 июня. В этот день проведут судебное заседание.

"Очень надеемся, что в этот день ее отпустят. То, в чем ее обвиняют, - это ерунда. Недоразумение. Ужас тысячелетия. Жаль, что только адвокат с ней может общаться. Я очень хорошо знаю свою дочь. Я воспитала ее должное. Она психолог по профессии. Кто-то покупает самолеты, виллы, а они просто хотели много детей и могли себе их позволить", - говорит женщина.

Чтобы вернуть детей на родину, делали ДНК-экспертизу. Биологическими родителями всех детей являются Юрий и Юлия Сусляк.

6 июня все десять детей прилетели в Украину. Президент Владимир Зеленский специально для них предоставил свой самолет.

Автор: фото предоставлено Ириной Трофимченко Задержание Юлии Сусляк: мама обвиняемой украинки в торговле детьми рассказала подробности

Опекунство оформили временное - на месяц. За это время надеются на возвращение дочери.

"Со свахой за детьми смотрим вместе. Родственники помогают. Для детей обустроили детскую площадку с песочницей. Установили маленький бассейн, - рассказывает Ирина Трофимченко. - Дети стали спокойнее. Лучше спят, едят. Пытаемся их оградить от этих событий".

Автор: фото предоставлено Ириной Трофимченко Задержание Юлии Сусляк: мама обвиняемой украинки в торговле детьми рассказала подробности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В семье, которую подозревают в торговле детьми, при странных обстоятельствах умер ребенок

В Грузии правоохранители задержали украинку, которую подозревают в торговле детьми. Женщина прибыла в Грузию 8 апреля с 10 детьми, что по документам были ее родными.