Мальчик подцепил смертельную инфекцию через поцарапаны колени

Мальчик заразился столбняком, когда поцарапал колено. Фото Deskgram

В 12-летнего мальчик из Яворивского района Львовской областной диагностировали инфекционное заболевание - столбняк.

Его доставили в детскую областную больницу ОХМАТДЕТ в субботу, 29 июня, пишет zaxid.net.

"20 дней назад мальчик упал и поцарапал колено. Через раны инфекция и попала в организм. По словам матери, он не имел прививки от столбняка. С 7 случаев столбняка среди детей, мы фиксировали за последние годы, 2 - с Яворивского района. Чаще всего это заболевание диагностируем именно летом, когда дети бегают, падают, получают различного рода травмы из-за которых и заражаются", - говорит Александра Бурда, заместитель главного врача Охматдета.

Мальчик находится в травматологическом отделении больницы. У него не тяжелая форма столбняка, но как поведет себя болезнь дальше, спрогнозировать трудно.

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляется сильными судорогами. В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок. Если немедленно не начать лечение, пациент может умереть. Может вызвать тяжелые осложнения - асфиксию и остановку сердца. По данным Минздрава, от тяжелых форм этого заболевания смертность достигает более 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 путей заражения столбняком, о которых мало кто знает

Инфицироваться можно при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. Споры бактерий живут в почве и кишечном тракте животных. От человека к человеку это заболевание не передается.

Защититься от болезни можно только вакцинацией. Детям следует получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходимо ревакцинация. Взрослым нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

В Виннице в крайне тяжелом состоянии находится двухлетняя девочка, больная столбняком. Ребенок лежит в областной детской инфекционной больнице. По словам врачей, ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме.