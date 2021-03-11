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четверг, 11 марта 2021 17:28

Львовская филармония отметит юбилей "короля танго"

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Львовская филармония отметит юбилей &quot;короля танго&quot;
Во Львове готовят проект к ювирелю Астора Пьяццолы. Фото предоставлено во Львовской филармонии.

14 марта во Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика будут праздновать 100-летие со дня рождения аргентинского композитора Астора Пьяццолы.

По этому случаю Академический симфонический оркестр Львовской филармонии, скрипач Марк Комонько и киевлянин Игорь Саенко, который будет играть на бандонеоне представлят проект - "Король танго. Астор Пьяццола". За дириґентським пультом выступит Владимир Сивохип.

В программе анонсируют хиты "короля танго" - "Времена года в Буэнос-Айресе" для скрипки с оркестром, "Aconcagua" - концерт для бандонеона с оркестром, а также - знаменитый Libertango.

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"Композитор является одним из немногих, кто смог записать и исполнить на концертах почти все свои произведения. Его произведения изменили представление о традиционном танго, предоставили ему современное звучание благодаря элементам джаза и классической музыки. Пьяццола - основатель стиля, получившего название "нуево танго", - сообщат организаторы концерта.

14 марта запланировано 2 концерта - в 17:00 и 19:30 в связи с пандемией Covid-19.

Комитет по Национальной премии им. Тараса Шевченко объявил лауреатов.

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