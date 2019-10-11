"Лезли по головам" - украинцы штурмовали новый магазин секонд-хенда

Люди устроили потасовку на открытии магазина. Фото: narodna-pravda.ua

На открытие нового магазина подержанных вещей в Днепре собралась огромная толпа. Покупатели ломились внутрь, толкая друг друга.

Видео опубликовала сообщество "Днепр оперативный" на своей странице в Facebook.

"Вот так сегодня утром штурмовали новый "секонд", который открылся у "Озерки". Люди лезли по головам друг друга", - говорится в комментарии к кадрам.

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На видео действительно видно, как молодые ребята врываются в магазин прямо по людям, которые стоят впереди очереди.

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