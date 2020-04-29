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среда, 29 апреля 2020 13:14

Лабораторное оборудование ОНМедУ сможет покрыть потребность одесситов в тестировании на COVID-19 - Запорожан

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Лабораторное оборудование ОНМедУ сможет покрыть потребность одесситов в тестировании на COVID-19 - Запорожан
И.о. ректора ОНМедУ Руслан Вастьянов: "Оборудование нашей лаборатории молекулярной патологии соответствует всем европейским стандартам"

Ученый совет Одесского национального медицинского университета передал областному лабораторному Центру Министерства здравоохранения Украины лабораторное оборудование и реактивы для проведения ПЦР тестирования на COVID-19.

Об этом сообщил и.о. ректора ОНМедУ Руслан Вастьянов.

"Оборудование нашей лаборатории молекулярной патологии соответствует всем европейским стандартам. В свое время Валерий Запорожан инициировал создание этой лаборатории, чтобы студенты могли досконально изучить современные диагностические возможности и научиться правильно интерпретировать полученные результаты. Нам пришлось преодолеть немало бюрократических препятствий, чтобы получить это оборудование. Сейчас лаборатория полностью готова к работе и, по согласованию с Минздравом, часть ее оборудования была передана для борьбы с COVID-19", — сказал Вастьянов.

Со своей стороны председатель Ученого совета ОНМедУ Валерий Запорожан отметил, что это оборудование покроет потребность жителей Одессы и соседних областей в тестировании на наличие вируса SARS-CoV-2.

"От скорости и точности тестирования зависит успех Украины в преодолении пандемии. Сегодня это сотни жизней, которые мы все вместе должны сохранить. И наш Одесский медуниверситет никогда не останется в стороне", - заявил Запорожан.

Лаборатория молекулярной патологии ОНМЕдУ была создана по инициативе Валерия Запорожана в рамках совместного научно-исследовательского проекта с учеными университетов Анконы и Пескары (Италия). Первоначально лаборатория была ориентирована на исследования, связанные с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Сейчас, кроме проведения генетических тестов на SARS-CoV-2 методом ПЦР, с помощью этого оборудования планируют проводить геномные исследования COVID-19 для последующего прогнозирования распространения вируса и разработки комплексного подхода к профилактике эпидемий.

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Дата
29
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