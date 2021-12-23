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пятница, 24 декабря 2021 05:00

Кто сегодня отмечает Святой вечер и какому монаху из Киева молится

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Кто сегодня отмечает Святой вечер и какому монаху из Киева молится
Сегодня христиане вспоминают монаха Никона Сухого. ФОТО: facebook.com/church.information.center

24 декабря церковь вспоминает преподобного Никона Сухого, который был монахом в Киево-Печерском монастыре более 900 лет назад. Также сегодня Сочельник у христиан, отмечающих Рождество по григорианскому календарю.

Святой Никон происходил из знатного киевского рода. Он добровольно решил посвятить свою жизнь служению Богу. В Печерском монастыре проявил себя умным, послушным и способным монахом, по преданию.

В 1096 году на Киев напали половцы и взяли Никона в плен. Держали его на своих землях в оковах и подвергали пыткам. Монаха хотел выкупить из плена один из христолюбивых киевлян, но Никон отказался от такой возможности. Житель вернулся домой и рассказал о блаженном. Его родственники отправились с большими деньгами к половцам. Их увидел Никон.

"Не тратьте зря вашего имущества. Если бы Господь хотел, чтобы я был свободен, Он не отдал бы меня в руки этих нечестивых", - заявил монах, согласно преданию.

Половцы мучили Никона три года. Потом однажды произошло чудо — Никон стал невидимым и был перенесен в Печерскую церковь Пресвятой Богородицы, по христианским преданиям.

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Впоследствии с половцами был заключен мир и один из них пришел в Печерский монастырь. Узнал Никона и был поражен его спасением. Вследствии этого решил крестился и принял монашество.

Преподобный Никон умер в начале XII века. Его мощи сейчас находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Христиане, которые сегодня празднуют Сочельник, должны собраться на ужин семьями. Традиционно на столе должно быть 12 блюд. Среди обязательных – кутя, рыба, борщ, фасоль, вареники, узвар.

Перед застольем нужно помолиться Богу. Также церковь рекомендует читать отрывки из Евангелия.

Сегодня день ангела отмечают только мужчины с именами Викентий, Даниил, Емельян, Иоанн, Николай, Петр, Адам. Мы подготовили материал, в котором рассказываем, что означают эти имена и какими характерами наделены люди, которые носят их.

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