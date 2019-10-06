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воскресенье, 06 октября 2019 19:50

Кровь на лестнице и непристойные картинки - депутат горсовета заявляет о давлении и угрозах
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В подъезде депутата Полтавского горсовета Татьяны Паутовой разлили кровь
Фото: Фото предоставлены Татьяной Паутовой
В подъезде депутата Полтавского горсовета Татьяны Паутовой разлили кровь
На подъезде, где живет Татьяна Паутова, расклеили листовки с ее номером телефона и предложением интимных услуг
Нецензурными словами расписали гараж возле дома, где живет Паутова
Нецензурными словами расписали гараж возле дома, где живет Паутова

Депутат Полтавского городского совета Татьяна Паутова заявляет о давлении и угрозах в свой адрес. Связывает это со своим решением выйти из фракции "БПП".

О ситуации Татьяна Паутова рассказала Gazeta.ua во время экстренно созванной пресс конференции.

В пятницу 4 октября во время сессии Полтавского городского совета Татьяна Паутова заявила о своем выходе из фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность". Одновременно с уведомлением о выходе заявила также о устные угрозы в свой адрес.

Вечером того же дня начались постоянные телефонные звонки, а в субботу наклейками с ее фотографией, номером телефона и предложением интимных услуг неизвестные заклеили двери подъезда и стекло на автомобилях, стоявших на окружающих дворах. Похабный надписями обрисовали стены подъезда и один из гаражей неподалеку многоэтажки, где живет Паутова.

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Женщина заявляет, что постоянно получает в свой адрес сообщения и звонки с угрозами. Пока никого не обвиняет, но связывает это со своим решением. Показала некоторые телефонные разговоры и переписку. По ее словам, часть угроз получила из телефона и с профиля некоего Михаила (есть подозрение, что речь о бывшем заместителе городского главы Михаила Шевченко). Голос человека, который угрожает, также на него похож.

Татьяна Паутова написала заявления в полицию прокуратуры и СБУ. Пока не ночует дома - боится не только за свои жизни, но и соседей. В связи с событиями в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Один из пьяных нападавших, от которых в Полтаве 29 сентября мужчина защищал семью с огнестрельным оружием, оказался сотрудником нацполиции. Боец батальона особого назначения "Полтава" в тот вечер также покалечил 17-летнего киевлянина.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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