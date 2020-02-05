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среда, 05 февраля 2020 10:46

"Кровь била из раны пульсирующим фонтаном"

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&quot;Кровь била из раны пульсирующим фонтаном&quot;
Хазяин собаки утвердает, что убил ее

60-летняя Ольга Мирза из Монастырища Черкасской области 27 января пошла в помещение бывшего "райагростроя". Собиралась заказать у столяров планки для скамейки на кладбище. Несколько лет назад женщина похоронила 38-летнюю дочь.

"Только я вышла оттуда, как ко мне подбежали две небольшие собаки-дворняги и подняли лай, - рассказывает Ольга Николаевна. - Я на них особого внимания не обращала, прикрылась сумочкой. Думала, погавкают и отбегут. Вдруг почувствовала чрезвычайной силы удар сзади. Меня как-то дернуло. Возвращаюсь и вижу огромного черного пса. Пасть разинутая, зубы торчат. Вижу, вырвал у меня из джинсов кусок ткани. С ноги очень хлестала кровь. Я упала и начала кричать. Прибежало 12 человек. Одни прогнали собак, другие начали оказывать мне первую помощь".

Ольга Мирза страдает варикозным расширением вен. Именно в том месте собака прокусил ей ногу.

Люди добрые, я погибаю, - кричу

"Кровь начала хлюпать, - плачет Ольга Николаевна. - Набежало полный сапог, переливается через верх. Из раны тоже бьет пульсирующей фонтаном. Люди добрые, я погибаю, - кричу. - Начали накладывать мне жгут выше раны. Кровь не останавливается. Тогда ниже. Все бегают, заботятся, никто ничего не может сделать. Приехала скорая. Фельдшер пытался остановить кровь, но она летела и дальше. Дали мне тампон и приказали крепко держать у раны. Привезли в больницу, положили на носилки и на бешеной скорости, как вот в западных фильмах, погнали меня в операционную. Врач-травматолог трижды приказывал медсестрам громче включить музыку".

Операция завершилась успешно. Жизнь 60-летней Ольги Мирза вне опасности. Сейчас она принимает антибиотики и ездит на перевязку. На лечение она потратила всю месячную пенсию. Теперь надеется на то, что часть суммы компенсирует владелец собаки.
"Когда такое произошло, мне пожертвовала тысячу гривен на лекарства какая-то женщина из села Сатановка. Ей самой следующий день должны были делать операцию, но она сказала: "Берите, вам сейчас нужно, потом отдадите"

По словам Ольги Мирза она - не единственная жертва собаки.

"Это бойцовский пес, который бегает не на привязи и без намордника. Накануне он покусал мужчину, а еще раньше - женщину. Когда меня привезли в больницу, ребята нашли хозяина. Он говорил, что собирался его убить. Теперь это точно сделает. Еще за несколько дней до него пришли журналисты. Сказал, что собаки уже нет, потому что убил. Какой породы собака, я не знаю. В них не разбираюсь. Если бы напали на меня где-то на окраине, то была бы умерла. Сейчас мне идти на уколы от бешенства".

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По словам врача-травматолога Монастырищенской больницы Богдана Зиныка с начала года в районе зафиксировано 11 случаев укуса людей собаками. Ольга Мирза несколько лет на пенсии. Ранее работала воспитателем в детском саду. Женщина имеет еще одну дочь, которая живет в Одессе.

Автор: Юрий СТРИГУН, Татьяна ДЗЮБЕНКО
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Дата
05
февраля

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