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пятница, 07 февраля 2020 22:46

Короли, рыцари и герои мифов: женщина собрала уникальную коллекцию фигурок

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Короли, рыцари и герои мифов: женщина собрала уникальную коллекцию фигурок
В общем женщине удалось собрать более 100 фигурок. Фото: www.mukachevo.net

Около 15 лет назад ужгородка Зоряна Попович начала собирать фигурки.

Первым был рыцарь на башне, после него викинги, пишет Мукачево.net

Все фигурки из коллекции - это подарки из украинских и европейских городов, которые привезла женщина. Персонажи мифов, легенд, литературных произведений и исторические фигуры, все они нашли место в коллекции.

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"Муж из командировки в Киеве принес мне подарок. Очень тщательно завернутый, и я пока доставала, увидела, что это рыцарь, и он настолько прекрасен в своей загадочности. Мне захотелось узнать какая у него эмоция под шлемом. Словом это был настолько трогательный подарок, от которого я просто расплакалась ", - рассказывает коллекционер.

В общем ей удалось собрать более 100 фигурок.

"Чем они меня восхищают, так это детализацией своего костюма и эмоцией, которая показана у них на лице. Если у них закрыто лицо, все равно угадывается эмоция", - добавляет Зоряна Попович.

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния. Все вырученные деньги покупатели ангелов сразу перечисляют в благотворительный фонд Марии Левченко "Я будущее Украины", что в Черновцах.

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