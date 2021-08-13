 
Ексклюзивы
1/5
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1143
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 2232
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 171
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 225
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 666
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 306
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 756
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1152
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 729
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
30
5
5
5
4
&quot;Кориандровый мед маслянистый, его мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - репортаж с медовой ярмарки
"Кориандровый мед маслянистый, его мажут на хлеб и присыпают ягодами" - репортаж с медовой ярмарки
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
Столкнулись грузовик с комбайном и поезд с военной техникой
Столкнулись грузовик с комбайном и поезд с военной техникой
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Видео
Все видео
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
На глазах у патрульных на трассе разбилась машина с детьми. Відео с боди-камеры
На глазах у патрульных на трассе разбилась машина с детьми. Відео с боди-камеры
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
Интервью
1/5
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 99
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 171
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 225
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 324
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 207
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
суббота, 14 августа 2021 09:03

"Кориандровый мед маслянистый, его мажут на хлеб и присыпают ягодами" - репортаж с медовой ярмарки
30

  Комментировать

От 13 августа в Полтаве стартовал трехдневный медовый ярмарка. Проводят его в центре города, на аллее по улице Гоголя, возле областного музыкально-драматического театра.

Ярмарка традиционно организуют в день Маковея, или Медового Спаса. В этом году проводят 25-й раз. Участники - 16 семей пчеловодов из общин Полтавского района. Все они - члены Полтавского областного Общества пчеловодов

В Полтаве проводят Праздник меда
Фото: Ольга Стенько
Семья Хаценко покупает мед только на пасеке Емцев
Ирина Шмургина покупает прополис у семьи Матюхина
Священник освящает ярмарка меда в начале дня
Семья Сенчук зарегистрировала собственную торговую марку

- А мед натуральный? Это с чего? - спрашивает человек в светлом кепи и полосатой футболке.

У палатки, где торгуют продуктами пчеловодства, стоит со своей чайной ложкой в ​​руке.

- Это лесное разнотравье, - пасечница Людмила Емец берет в руки банку с медом.

Набирает пластиковой ложкой из пол-литровой банки жидкий мед, наливает мужчине в его ложку.

- Ммм... Ох и вкусно, - облизывая ложку, говорит мужчина.

Автор: Ольга Стенько
  Семья Хаценко покупает мед только на пасеке Емцев
Семья Хаценко покупает мед только на пасеке Емцев

От удовольствия щурит глаза за очками в золотистой оправе и качает головой.

- А вот попробуй еще акациевый с липой, вообще бесподобно, - смакуя мед со своей ложки, возвращается к мужу невысокая женщина в ярко-голубой футболке. - Я его и возьму.

Пока женщина рассчитывается, человек рассказывает, что они с женой на ярмарку меда всегда ходят со своими ложками, потому что так гигиеничнее, и меньше пластика тратят. А мед семья берет только на пасеке семьи Емцев - уже годами.

- Мед очень любим. Ежегодно покупаем на ярмарке литра три разного, но только с этой пасеки. А потом еще добираем. Например, на Покрову на ярмарке, они тоже торгуют. Люблю акациевый, гречишный и очень нравится лесное разнотравье, - рассказывает Мария Хаценко.

Неожиданно прямо из солнечного неба летят обильные капли воды. Люди рядом удивленно оглядываются.

Автор: Ольга Стенько
  Священник освящает ярмарка меда в начале дня
Священник освящает ярмарка меда в начале дня

- С праздником! - сочным баритоном говорит священник в черном подряснике, красно-желтой епитрахили и нарукавниках.

Держит в левой руке золотистую чашу, в правой - кропило. Освящает мед в торговых палатках пчеловодов. Люди вокруг радуются, поздравляют батюшку в ответ. Подставляют головы под капли воды.

В одной из палаток женщина выбирает на прилавке кусочек прополиса, завернутый в прозрачную пленку. Просит взвесить.

Автор: Ольга Стенько
  Ирина Шмургина покупает прополис у семьи Матюхина
Ирина Шмургина покупает прополис у семьи Матюхина

- Очень вспомогательное средство. Если горло болит, или нездоров - кусочек откусываю, и понемногу сосу его. Снимает всякое воспаление. Защищает от всех болезней. У меня есть и готовая настойка спиртовая, покупала здесь. А это держу на всякий случай. И внучечке, если чтоо, разводим и даем пить. Много лет беру мед и продукты пчеловодства только на этой пасеке, в Матюхиных, - говорит полтавчанка Ирина Шмурыгина.

- 20 граммов. Это на 60 гривен, - пасечник Дмитрий Матюхин взвешивает прополис на небольших кухонных весах.

Ориентирует по ценам на мед. Липа с акацией - 250 грн за литр, разнотравье - 120 грн за литр.

- Осталось уже только два сорта. Была чистая акация, ее уже продали. В этом году - по 300 гривен, сразу разобрали. Цены, конечно, выросли - в прошлом году по 250 продавали акацию чистую. Сейчас очень мало такого меда: обильные осадки, холодно было в то время, как акация цвела. Этот мед очень популярен, - говорит пчеловод.

Кроме меда, продают и питьевой мед трех сортов: виноградный, терновый и настоянный на травах. Пол-литровая бутылка стоит 80 грн.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве проводят Праздник меда
В Полтаве проводят Праздник меда

Практически у каждой палатки собирается небольшая очередь. Люди активно дегустируют, спрашивают цены, выбирают и покупают. Если хотите пробовать мед, пчеловоды дают пластиковую одноразовую ложку, которой набирают мед нужного сорта. Здесь все организовано: одна ложка - один раз касается меда. После облизывания белый пластик отправляется в помойку.

- Добрый день. Держпродспоживслужба. Покажите, пожалуйста, документы на пасеку, - невысокая блондинка показывает удостоверение семье Хохич, торгующим собственным медом.

Сергей Хохич достает из-за прилавка аккуратную папку с названием "Паспорт пасеки". Передает сотрудникам Держпродспоживслужбы на проверку. Внутри - справки с печатями и голограммами.

Автор: Ольга Стенько
  Сотрудники Держпродспоживслужбы проверяют у пчеловодов документы на пасеку
Сотрудники Держпродспоживслужбы проверяют у пчеловодов документы на пасеку

- Проверяем наличие паспортов, зарегистрирована ли пасека. Потому что мед можно продавать только с зарегистрированной пасеки. Каждую весну до 15 мая вся пасека должна быть клинически осмотрена. Проводится отбор проб на паразитарные и инфекционные заболевания. Если все благополучно и результаты отрицательные - мед можно продавать. Здесь, видим, все документы есть. На этих ярмарках Союза пасечников всегда в порядке все документы и продукты качественные, - говорит руководитель отдела организации противоэпизоотической работы ГУ Держпродспоживслужбы в Полтавской области эпизоотолог Наталья Карпенко.

- Регистрация это страховка самого пасечника. Если что-то случится, то никто не будет с вами говорить, когда нет документов на пасеку. Например, фермер химикатами обработает поле и отравит пчел. В такой ситуации сразу обращаться в сельсовет, вызвать ветврача. А если пасека не зарегистрирована, с тобой даже разговаривать никто не будет - объясняет пасечник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенец из Донецка открыл центр по ремонту ульев

С удовольствием представляет свой товар. Славится своей медовухой. Ее готовит из натурального ягодного сока, сброженного на меду.

- Сегодня продаю меда несколько сортов. Разнотравья с малиной и липой, а разнотравье с фацелией и подсолнечником, есть акация с садами. Цена от 120 гривен за литр. В этом году акации много было, но чистой у меня никогда не бывает, - говорит Сергей Хохич.

Автор: Ольга Стенько
  Семья Хохич продает мед натуральный и питьевой
Семья Хохич продает мед натуральный и питьевой

Пчеловод рассказывает, что чистый акациевый мед имеет очень светлый цвет и не вообще кристаллизуется. Это его отличием. Если, кроме акации, попал пыльцу других медоносов, мед приобретает окраску - разных оттенков желтого. А со временем - примерно в начале следующего года - постепенно появляется кристаллический осадок.

Гречишный мед - самый темный, коричневый. Он кристаллизуется со временем, но сверху образуются жидкая "юшка".

Для любителей меда пчеловод дает совет, как в течение года с удовольствием лакомиться любимыми полезными сладостями.

Автор: Ольга Стенько
  Мед в сотах продают по 200 грн за килограмм
Мед в сотах продают по 200 грн за килограмм

- Любой мед за три-четыре месяца кристаллизуется. Это один из признаков качества. Если любите жидкий, можно его подогревать. Первое, когда принесли домой трехлитровую банку меда, сразу разлить его в небольшие емкости. Потому что часто бывает, люди с большой банки достают металлической ложкой кристаллизованный мед. Ложка соскакивает и банка бьется. В пол-литровой такой шанс меньше. Но есть. Поэтому брать мед - только деревянной ложкой. А чтобы сделать мед жидким, небольшую банку следует поставить в емкость с водой, нагретой до температуры 40°С. В кипяток ставить не рекомендую - он потеряет свои свойства. Это будет не мед, а сладкая вода. Так же, в микроволновке тоже не надо разогревать, - советует Сергей Хохрич.

Кроме жидкого меда, продают нарезанный мед в сотах по цене 200 грн за кг.

На ярмарке можно приобрести другие продукты пчеловодства. На некоторых прилавках можно найти пакетики с разнцветными крупинками.

Автор: Ольга Стенько
  Пыльцу продают по 30 грн за 100 г
Пыльцу продают по 30 грн за 100 г

- Это пыльца. Пчелы собирают его на лапки. Когда летят в улей, отряхивают о специальные решетки, которые мы ставим на леток. Пыльца собирается в специальные коробочки. Разноцветный, потому что с разных растений. Очень биологически активное вещество - здесь практически вся таблица Менделеева, полезные микроэлементы. Принимают первые дни понемногу, потому что сначала может быть аллергия - по пол чайной ложки. Если нет побочных эффектов, доводят до ложки в день. Много нельзя - пыльца очень витаминный продукт, может навредить при передозировке. Многие детям берут - то напоминаю, что совсем немного можно, по 5-10 зернышек в зависимости от возраста, - рассказывает пасечник Геннадий Кащук.

Пыльцу продают по 30 грн за 100 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые доказали лечебные свойства меда

Среди новинок ярмарки в этом году - медовое пиво.

- Здесь нет химии. Добавляем солод, ибо без него пива не будет. Делаю на медовые - бродит все, как положено, минимум месяц. Готовится минимум три месяца. Много лет готовлю меди. А я решил попробовать новинку - для разнообразие в жизни. Пиво я люблю. Варю три сорта - светлое, темное и крепкое. У него больше солода добавляем. Для себя варили уже не раз, но на продажу - впервые. Продаю по 100 гривен за литр, - говорит пасечник Василий Гаврилов.

Автор: Ольга Стенько
  Пасечник Василий Гаврилов в этом году сварил для ярмарки медовое пиво
Пасечник Василий Гаврилов в этом году сварил для ярмарки медовое пиво

Кроме медовых продуктов, на ярмарке продают авторские сувениры, украшения, игрушки. И над всей аллеей разносится аромат Прованса - пахнет лавандой. Ее охапки висят на веревках под тентом, лежат на столе и расфасованы в крупные пакеты. У палатки на деревянном стуле сидит владелица лавандовой фермы Марина Позднякова.

Рассказывает, что дома в селе Старые Санжары решила разводить лаванду. Привезла из Италии 100 кустов, из которых перезимовали семь. Тогда нашли приспособленный для нашего климата сорт. Сейчас лаванда цветет на двух гектарах. Помимо отличной фотолокации, это и элемент бизнеса. Из сушеной лаванды изготавливают саше для сна с травами - добавляют хмель и мяту. Ароматизаторы для шкафа и комнаты, основы для ванны, сырье для мыловарения.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве проводят Праздник меда
В Полтаве проводят Праздник меда

- Пока лаванды не много по площади. Но я мечтаю делать лавандовый мед. Мой дедушка - глава знаменитого пчеловодческого рода Сенчуков. У всех в роду уже свои пасеки, а он своей уже меньше занимается, потому что ему 90 лет. То в меду разнотравья есть и доля лаванды, - рассказывает предпринимательница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах

А к лотку пасечников Сенчук на ярмарке едва ли не самая большая очередь. Что понятно, ведь у них есть уникальное предложение: гречишный и кориандровый мед. Последний получил в этом году золотую медаль на международном конкурсе London Honey Awards 2021.

Автор: Ольга Стенько
  Пасечница Татьяна Сенчук угощает гостей гречневым медом
Пасечница Татьяна Сенчук угощает гостей гречневым медом

- У нас единственных на ярмарке есть карпатский мед - наши друзья передали меда, собранного в горах. Такой продаем по 300 гривен, потому что редкий. Карпатский мед тяжелее дается. Если за сезон на Полтавщине можно собрать 100-120 кг с улья, то в Карпатах это 50 кг. Еще один редкий мед - гречишный, его не было три года. Поэтому на него и цена такая, тоже 300 гривен. Летнее разнотравье продаем по 150. Лишь вчера откачан. Кориандровый - по 250. Им очень гордимся. Для меня кориандровый - самый вкусный. Очень мягкий вкус. Имеет специфическую кислинку, которая постепенно раскрывается во рту - послевкусие. Сначала пробуешь - ну мед как мед. А потом приходит вау-эффект. Еще одна особенность кориандрового меда - он маслянистый. Его можно намазать на хлеб, присыпать сверху сушеной малиной или замороженной смородиной. Очень полезен для желудочно-кишечного тракта, выравнивает кислотность, - рассказывает соучредительница бренда "Пасека Сенчук", пчеловод Татьяна Сенчук.

Медовая ярмарка в Полтаве работает с 8 до 17 часов в субботу на воскресенье - 14 и 15 августа.

14 августа отмечают Медовый спас.

С этого дня начинается Успенский пост. Он продолжается до 28 августа. В этот день христиане посещают богослужения и освящают букеты - "маковейчики".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Кориандровый мед маслянистый, его мажут на хлеб и присыпают ягодами" - репортаж с медовой ярмарки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

Власти приказали взорвать старинный собор

Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц

Императрица приказала ликвидировать Запорожскую Сечь

Террористы произвели один из самых кровавых терактов в истории

В миг 50 млн человек оказались без электрики

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 Просмотров: 5634
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 5499
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 4167
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 4149
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта Просмотров: 3033
Полтава
Запреты 6 августа. Почему сегодня боятся ходить в поле
Запреты 6 августа. Почему сегодня боятся ходить в поле Просмотров: 369
6 серпня вшановують синів князя. Их убили в борьбе за власть
6 серпня вшановують синів князя. Их убили в борьбе за власть Просмотров: 225
6 августа день ангела в обладателей 10 красивых имен. Поздравьте знакомых в стихах
6 августа день ангела в обладателей 10 красивых имен. Поздравьте знакомых в стихах Просмотров: 396
День Трофима Бессонника. Что нельзя делать 5 августа
День Трофима Бессонника. Что нельзя делать 5 августа Просмотров: 1080
5 августа почитают легендарную святыню христиан с Украины
5 августа почитают легендарную святыню христиан с Украины Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
6
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
6
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
Крым затопило
4
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
Голосов: 17
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть