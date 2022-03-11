Компания Ferrexpo помогает армии и жертвам российской агрессии

 
Ексклюзивы
1/5
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 4320
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 6627
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 67249
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6491
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2349
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2763
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6534
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2259
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 522
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3456
Фото
Все фото
8
33
41
23
24
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
&quot;Братан, ты мне кайф наломал!&quot; – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся &quot;заброшку&quot;, где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
&quot;Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим&quot;: как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
&quot;Часы показывают время смерти Короленко&quot;: как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Видео
Все видео
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 198
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2745
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3339
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8721
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 513
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 17:56

Компания Ferrexpo помогает армии и жертвам российской агрессии

  Комментировать
Компания Ferrexpo помогает армии и жертвам российской агрессии
Горнообогатительные комбинаты группы Ferrexpo выделили 1,5 миллиона долларов для Вооруженных сил Украины. Авансом уплатят миллиард гривен налогов. Фото: Интерфакс

Горнообогатительные комбинаты группы Ferrexpo активно поддерживают Украину во время агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для гуманитарных нужд Вооруженных сил выделили 1,5 миллиона долларов и будет уплачено авансом миллиард гривен налогов. Кроме того, на базе гостиниц, общежитий и баз отдыха комбинатов сотни жертв российской агрессии обрели свое убежище. Уже более 1300 человек получили помощь от Ferrexpo. И эта цифра каждый день растет", – говорится в сообщении.

Бесплатно размещают и обеспечивают вынужденных переселенцев – детей, их родителей и пожилых людей – полноценным двухразовым питанием. Оказывают психологическую поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Ferrexpo попала в "Книгу рекордов Украины"

Дополнительно врачи медико-санитарной части компании бесплатно лечат.

Компания Ferrexpo дает работу на предприятиях группы в городе Горишние Плавни в Полтавской области в соответствии с квалификацией и навыками. Также сотрудники компании активно вовлекаются в волонтерское движение, чтобы обеспечить бытовые потребности внутренне перемещенных лиц.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК.

Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Компания Ferrexpo помогает армии и жертвам российской агрессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 67664
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 65374
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38878
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 33203
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 27557
Полтава
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
8
 Просмотров: 2106
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
33
 Просмотров: 8991
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
 Просмотров: 657
Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки
Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки Просмотров: 1449
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
41
 1 Просмотров: 6894
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 100
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть