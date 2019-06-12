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среда, 12 июня 2019 11:27

Кернес рассказал об активах "гражданской жены"

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Кернес рассказал об активах &quot;гражданской жены&quot;
Кернес прокомментировал информацию о бизнес-активах "гражданской жены". Фото с открытых источников.

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался комментировать информацию о том, что его старые бизнес-активы записаны на гражданскую жену Оксану Гайсинскую.

Позже Кернес в интервью изданию "theБабель" заявил, что у него нет гражданской жены.

"У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, когда любовь была, и что? У нее и спросите о бизнес-активы. Была любовь и нет любви", - ответил Кернес на вопрос журналиста по расследованию Bihus.info.

В расследовании говорится, что мэр Харькова в своих электронных декларациях с 2015-го указывает аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от КУА Финэкс-капитал, но не указывает гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.

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На Гайсинскую перерегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью, выяснили журналисты.

Например, компания Гайсинской "Ривлад" владеет торговой площадью в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в частности, во время мэрства Кернеса. Затем участок приватизировали через суд.

В Харькове, произошли массовые столкновения на территории торгового центра "Барабашово". В результате пострадали минимум восемь человек. Среди травмированных - оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк, передает пресс-центр полиции.

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Дата
12
июня

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