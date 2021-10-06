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среда, 06 октября 2021 05:09

Кандидат в мэры Харькова снялся с выборов

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Кандидат в мэры Харькова снялся с выборов
Потенциальных мэров Харькова стало меньше. Фото: Слово и Дело

Один из кандидатов на пост мэра Харькова Валерий Говоров отозвал свою кандидатуру.

Теперь его фамилии и имени не будет на избирательных бюллетенях, сообщили в избирательной комиссии.

Залог почти 270 тысяч, который мужчина внес, он уже обратно не получит.

Технически Говоров пока еще остается кандидатом. Решение о его исключении должны принять на заседании 7 октября.

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Документы от потенциальных мэров начали принимать 21 сентября. А получили свои удостоверения первые 5 кандидатов еще 28 сентября. Именно в этот день официально началась предвыборная "гонка". Сейчас, кроме Говорова, кандидатами являются 12 других лиц.

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