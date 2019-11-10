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воскресенье, 10 ноября 2019 09:28

Какой будет погода 10 ноября

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Какой будет погода 10 ноября
Погода 10- ноября будет теплой. Фото: Прямой

Теплая и, порой, дождливая погода ожидается в Украине в воскресенье, 10 ноября.

Температура воздуха поднимется до +15 градусов днем и 5-7 градусов тепла ночью, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 10 ноября днем обещают 15-17 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до +7 +9 градусов. Осадков не ожидают.

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На юге дневная температура достигнет отметки +17 +19 градусов. На западе - 11-17 градусов тепла, а в восточных областях будет +12 +14 градусов.

Дождь прогнозируют на западе Украины. В остальных регионах сухо и солнечно. Ветер юго-восточный 5-10 м / с.

Диденко спрогнозировала, что на выходных в Украине снова будет тепло.

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Дата
10
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