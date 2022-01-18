Какая примета намекнет на засушливое лето и почему на Крещение ныряют в прорубь

На Крещение для купания принято вырубать проруби в виде крестов. ФОТО: pixabay.com

Сегодня отмечается Крещение Господне. В народе 19 января еще называют Водокрещением.

Праздник необходимо встретить в чистом доме, чтобы в него не приходили беды, считали предки. Люди в этот день пытались попасть в церковь и освятить побольше воды. Ею обрызгивали жилье, хозяйственные помещения и даже скот. Верили, что такая вода обладает целительными свойствами и способна отгонять нечистую силу. Часто ее хранили в банках или ведрах в течение года — до следующего Водокрещения.

"Святая вода не портится", - говорили в народе.

Среди украинцев существует традиция в этот день купаться в проруби, которую часто вырубают на замерзших водоемах в форме крестов. Часть людей верят, что трижды перекрестившись и окунувшись под воду, получат Божье благословение или прощение части грехов.

19 января среди предков считалось идеальной датой для крещения детей. Если сделать в храме это таинство именно сегодня, то младенец вырастет счастливым и здоровым, говорили украинцы.

Среди примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Если днем пойдет снег, то ожидайте хорошего урожая гречки;

- Звездная ночь перед Крещением – к засилью орехов и ягод в новом году;

- На улице облачно - в году будет много хлеба;

- Ясный день – до неурожая;

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- Сильные морозы и ясный день – до засушливого лета;

- Сильные вихри будут означать, что нас ожидает хороший урожай меда.

19 января верующие вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Во время таинства на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя. А голос с неба подтвердил собравшимся, что перед ними стоит Сын Божий.