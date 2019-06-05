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четверг, 06 июня 2019 03:28

Как живет хутор с двумя жителями
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Сейчас на хуторе живет одна пара: Надежда и Ростислав
Фото: volynua.com
Сейчас на хуторе живет одна пара: Надежда и Ростислав
Сейчас на хуторе живет одна пара: Надежда и Ростислав
Сейчас на хуторе живет одна пара: Надежда и Ростислав
Сейчас на хуторе живет одна пара: Надежда и Ростислав

В 12 километрах от Володимира_Волинського на Волыни расположен хутор Вилька Фалемицька.

Когдато он был многолюдным селом, которое сейчас превратилось в хутор с одной семьей - пишет Волинь UA.

Историки утверждали, что в начале XIX века в Вильке Фалемицкой было 24 дома и 150 жителей. К 1914 году были руины замка Ледуховських.

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Сейчас там живет одна пара: Надежда и Ростислав. Они ведут хозяйство: держат коз, кур, собак, сажают огород. Другие люди приезжают к своим домам как к дачам.Надежда унаследовала здесь родительский дом и сама родилась в Вильке. Через 19 лет жизни в городе вернулась в родное село.

Ранее здесь действовала начальная школа и работала животноводческая ферма. А еще была звено до 20-ти женщин, которые занимались прополкой свеклы на колхозных полях.

"Наш дом построил папа - он ​​большой. Строил, потому что думал, что дети будут жить. И в селе гниют большие дома, - говорит женщина.

Жить на хуторе супругам не печально, постоянно наведываются родственники. Не проблема для них и доехать до города или соседних сел, поскольку имеют собственный автомобиль.

Упадать село стало в начале 90-х. Развал колхоза, потеря рабочих мест только способствовали тому, что молодежь женилась и перебиралась в большие села и город. Теперь село - это одна улица с заросшими дворами.

Фото украинок, которые жили на Волыни в первой половине XX века опубликовали в сети.Показали ряд фотографий с девушками-подружками из прошлого века, 1920 - 1950-х годов.

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