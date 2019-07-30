Как заработать во время путешествия

Супружеская пара из Жмеринки Егор и Влада Солдаковы отправились в велодорожное путешествие из Киева в Берлин. В Европе они находятся три месяца. Рассказали Gazeta.ua о возможности заработка во время путешествия.

Егор и Влада Солаковы. Фото: из собственного архива супругов

Убер



"В Кракове работали на "Убере". Скачали приложение на телефон и развозили пищу людям на велосипеде. Доставляем меню с МакДональдз, KFC, ресторанов и супермаркетов", - говорит Егор.



На счет потом приходят деньги. В день получаешь 100 злотых (примерно 664 грн). Это незаконная работа, так как большинство работников не платят налоги в польский бюджет. Если поймают - депортируют.



Аниматор



"Мы с мужем работали в Жмеринке аниматорами, - говорит Власть. - С собой в путешествие взяли костюмы и аквакраски. Разрисовывали ими всех желающих".



В Польше за два месяца заработали более 650 гривен. В Берлине аниматорством заработали за пару дней - 2266. Лучше этим заниматься во время массовых праздников и фестивалей.

Егор с женой работали в Польше аниматорами. Фото: из собственного архива супругов ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы вошли в двадцатку туристов, которые чаще всего ездят на Мальдивы 9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии". В номинации "Лучшие малые города Украины" победителями стали Каменец-Подольский и Трускавец. А в номинации "Лучшие средние города Украины" - Запорожье, Ивано-Франковск и Луцк. Лидерами категории "Лучшие большие города Украины" стали Львов, Киев, Одесса и Харьков.