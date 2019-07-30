Как заработать во время путешествия

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 999
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2502
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 585
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5436
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5680
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1116
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3600
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1909
Фото
Все фото
6
19
24
17
5
Впервые установили уникальное велоСТО
Впервые установили уникальное велоСТО
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
&quot;Теперь каждый может позвонить в колокола&quot; – проводят уникальные экскурсии по собору
"Теперь каждый может позвонить в колокола" – проводят уникальные экскурсии по собору
&quot;Разве жирных рыл станет больше&quot;- что говорят в день выборов
"Разве жирных рыл станет больше"- что говорят в день выборов
Задержали банду полицейских-оборотней
Задержали банду полицейских-оборотней
Видео
Все видео
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5436
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2628
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 774
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 11:47

Как заработать во время путешествия

  Комментировать

Супружеская пара из Жмеринки Егор и Влада Солдаковы отправились в велодорожное путешествие из Киева в Берлин. В Европе они находятся три месяца. Рассказали Gazeta.ua о возможности заработка во время путешествия.

  Егор и Влада Солаковы. Фото: из собственного архива супругов
Егор и Влада Солаковы. Фото: из собственного архива супругов
Убер

"В Кракове работали на "Убере". Скачали приложение на телефон и развозили пищу людям на велосипеде. Доставляем меню с МакДональдз, KFC, ресторанов и супермаркетов", - говорит Егор.

На счет потом приходят деньги. В день получаешь 100 злотых (примерно 664 грн). Это незаконная работа, так как большинство работников не платят налоги в польский бюджет. Если поймают - депортируют.

Аниматор

"Мы с мужем работали в Жмеринке аниматорами, - говорит Власть. - С собой в путешествие взяли костюмы и аквакраски. Разрисовывали ими всех желающих".

В Польше за два месяца заработали более 650 гривен. В Берлине аниматорством заработали за пару дней - 2266. Лучше этим заниматься во время массовых праздников и фестивалей.
  Егор с женой работали в Польше аниматорами. Фото: из собственного архива супругов
Егор с женой работали в Польше аниматорами. Фото: из собственного архива супругов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы вошли в двадцатку туристов, которые чаще всего ездят на Мальдивы

9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии". В номинации "Лучшие малые города Украины" победителями стали Каменец-Подольский и Трускавец. А в номинации "Лучшие средние города Украины" - Запорожье, Ивано-Франковск и Луцк. Лидерами категории "Лучшие большие города Украины" стали Львов, Киев, Одесса и Харьков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как заработать во время путешествия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Создали новую военную организацию

Погиб бывший министр образования

В Москве утвердили программу русификации белорусов

Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 61696
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 60957
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце 1 Просмотров: 29628
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 26929
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 19640
Винница
Впервые установили уникальное велоСТО
Впервые установили уникальное велоСТО
6
 Просмотров: 558
Крымская татарка покинула ресторанный бизнес и пошла служить в Нацгвардию
Крымская татарка покинула ресторанный бизнес и пошла служить в Нацгвардию
5
 Просмотров: 630
Спасатель погиб после тушения горящего поля: рассказали подробности
Спасатель погиб после тушения горящего поля: рассказали подробности
 Просмотров: 612
В Подольском зоопарке поселят редкосных карликовых животных
В Подольском зоопарке поселят редкосных карликовых животных
 Просмотров: 63
Твердые шампуни и бамбуковые зубные щетки: как полностью отказаться от мусора
Твердые шампуни и бамбуковые зубные щетки: как полностью отказаться от мусора Просмотров: 639
Больше всего комментируют
7
Россия раздает недействительные паспорта
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
3
Зеленский перепутал название области
2
Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить
Голосов: 3669
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua