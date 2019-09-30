Как вирус: Антин Мухарский заявил о русификации Львова

Мухарский сравнил Львов в начале 2000-х годов и сейчас. Фото: cynicallviv.com.ua

Украинский писатель, актер, телеведущий Антин Мухарский (Орест Лютый) заявил, что Львов стал русифицированным.

"Это как капельно-вирусным путем передается. Это такой комплекс неполноценности осознанный или неосознанный, "что все городские говорят на русском языке". И это диффузное явление, которое происходит зонально. Потому что действительно во Львове стало этого гораздо больше. Люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне на русском", - отметил Мухарский в эфире программы "Без Грима" на телеканале "НТА".

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Шоумен неоднократно замечал, как в заведениях питания в разных городах официанты между собой общались на украинском, однако к клиентам обращались на русском. Причиной является потеряны "возможности украинизации поколения, родившегося уже в свободной Украине", а также влияние российского медиа-продукта.

Он сравнил Львов в начале 2000-х годов и сейчас, а также заявил, что в Киеве появилось больше украинского языка.

Шоумен Антин Мухарский обратился к украинцам по вопросу важности языка. "Русский язык в устах моих сограждан в публичном пространстве это не просто средство коммуникации - это декларация своей принадлежности к различным формам "русского мира", начиная от культурологических пушкинско-булгаковско-ахматовских сентенций, продолжая гламурно-глянцевыми соплями масковской попсы и заканчивая такой себе вполне табачниковской традицией местных малороссов "украинский язык, знаю, люблю, но на русском мне как-то удобнее и понятней", - заявил он в Facebook.