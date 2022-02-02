Как сегодня решить проблемы и какая примета укажет на приход затяжных морозов

Если сегодня на улице ясная погода, то скоро придут серьезные морозы. В такую примету верили наши предки ФОТО: pixibay.com

Сегодня христиане почитают святых Максима Исповедника и Максима Грека. В народе 3 февраля называли "Максимов день".

На Максима вдовам и сиротам следует молиться святому Исповеднику. Тогда обязательно будет их защищать от бед, верили предки. Также в этот день украинцы пытались помириться со всеми родственниками и друзьями, с которыми раньше поссорились. Мол, если извиниться в "Максимов день", то взаимоотношения в дальнейшем станут гораздо крепче.

Если у вас сложная ситуация в жизни и вы не знаете, как ее решить – необходимо 3 февраля сходить в лес, прижаться к березе и проговорить свою проблему вслух. На обратном пути вам придет понимание, как ее решить, верили предки.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- На Максима из-за облаков виден месяц – до хорошего урожая летом;

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- На улице ясная погода – до затяжных морозов;

- Сделаное доброе дело 3 февраля – вернется сторицей.

Максим Исповедник родился в 580 году в Константинополе. При жизни был известным богословом и монахом. Резко выступал против еретиков, подвергавших сомнению учение церкви о происхождении Иисуса Христа. Поэтому испытал от них гонения и преследования. Подвергался пыткам, но несмотря на это, не менял своей точки зрения. Преподобный скончался в 70 лет.