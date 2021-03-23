"Как с голодного края. Картошки негде поесть" - горожане атаковали фастфуд несмотря на карантин

Ажиотаж вокруг открытия ресторана быстрого питания американской сети KFC в центре Полтавы не утихает четвертый день подряд. В коридоре выстроилась длинная очередь.

Чтобы сделать заказ, люди ждут по пол часа, а то и больше, убедилась Gazeta.ua.

Фото: Ольга Стенько

Первый в Полтаве заведение KFC открылся 20 марта. Расположенный в одном из отделов ЦУМа. Очередь растянулась до соседнего крыла, перекрывая вход в универмаг.

- Хочу сфоткать. Не верится, что только людейк - брюнетка в темной норковой шубе отходит в сторону и фотографирует на телефон.

Коричневую сумку с фирменным рисунком Луи Виттон повесила на изгиб правой руки. Стоит в очереди вместе с подругой Элиной и сыном.

- Мне нравится эта сеть. Бывала в разных городах Украины - в Киеве, Днепре. И в разных странах - в России, Грузии, в Европе. Мне нравятся в этой сети куриные ножки - очень вкусные. Думаю, в Полтаве ничего подобного нету. Если что-то из такого, чтоб быстро. Фастфуд редко ем. Сегодня, думаю, закажу что-то острое, - рассказывает 26-летняя Элина.

Если у входа в фастфуд очередь растягивается, соблюдая дистанцию - на пол нанесена разметка - то за углом уже образуется достаточно плотная толпа. Другим посетителям торгового центра приходится или обходить, или пробираться среди людей.

Автор: Ольга Стенько Очередь к сетевому заведению фастфуда в центре Полтавы. Чтобы сделать заказ, нужно выстоять более получаса

- Как с голодного края. Что, негде картошки жареной поесть? - сам себе под нос ворчит мужчина пенсионного возраста с фиолетовой сумкой из ткани в руках.

Проходит сквозь очередь, у стеклянных дверей оглядывается в сторону KFC. Неодобрительно хмурится, его мясистый нос торчит над синей многоразовой маской.

В помещении торгового центра стоит характерный для фастфудов запах - перегретого фритюра, чего-то жареного. Большинство людей в очереди - молодого возраста. С десяток тинейджеров. Впереди четверо иностранцев. Когда их очередь приближается, у дверей сотрудница фастфуда измеряет температуру дистанционным термометром, спрашивает, наличными или карточкой платить. Иностранцы не понимают, поэтому сотрудница переходит на английский.

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- Напрявляем людей, чтобы не образовывалась очередь. Те, которые планируют рассчитаться карточкой, могут самостоятельно сделать заказ. Есть отдельные мониторы. Люди, которые платят наличными, подходят к кассе, непосредственно к сотрудникам. Заказ выполняется от 5 до 15 минут. Когда он готов, оператор называет номер чека, - объясняет менеджеру заведения Мария.

По ее мнению, такой ажиотаж сохраняется том, что заведение недавно открылся. Поэтому, кроме людителив именно этой сети в очереди много людей, которым интересно попробовать.

Автор: Ольга Стенько Очередь к сетевому заведению фастфуда в центре Полтавы. Чтобы сделать заказ, нужно выстоять более получаса

- Об этом сети слышал. Мне интересно, хочу попробовать. Фастфуд ем нечасто, в основном заказываю картофель фри. Здесь хочу попробовать курицу, - говорит 13-летний Даниил.

Вместе с отцом Валерием в очереди стояли минут 20.

Как объясняют сотрудницы заведения, вынуждены регулировать очередь на входе. Следят за количеством людей в зале. Несколько столиков перекрыты крест-накрест лентой - выполняют правила дистанции. На других - наклейки с логоипом сети и надписью "Это место временно недоступно".

Автор: Ольга Стенько Очередь к сетевому заведению фастфуда в центре Полтавы. Чтобы сделать заказ, нужно выстоять более получаса

Из-за недобросовестных посетителей заведение имело проблемы в первый же день работы.

- В субботу специалисты Госпродпотребслужбы проводили рейды по заведениям в центре города. Они увидели нарушения в этом заведении и вызвали полицию. Нарушения касались карантинных мероприятий. Есть определенные требования по количеству посетителей, людей за столиками, дистанции. В постановлении Кабинета министров указано, что за одним столиком должно быть не более 4 человек. И другие нарушения Держпродспоживслужба обнаружила, - сказал в комментарии пресс-офицер патрульной полиции Полтавы Руслан Возница.

На первый раз заведение отделался предупреждением. Однако, на следующий день за аналогичные нарушения полтавском KFC выписали постановление на штраф в размере 17 тыс. грн. Придется ли заведению оплатить штраф, решит суд.

Сотрудники заведения комментировать ситуацию со штрафом отказались.

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