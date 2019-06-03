 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6417
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 900
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4240
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2889
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2565
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2385
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1449
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
18
7
6
8
28
Как прошел Leopolis Grand Prix 2019
Как прошел Leopolis Grand Prix 2019
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
&quot;Обсуждали возможность концерта в год&quot; - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев
Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
В пожаре на ферме погибли 500 животных
В пожаре на ферме погибли 500 животных
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 315
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 765
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30736
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1125
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 15:13

Как прошел Leopolis Grand Prix 2019
18

  Комментировать

119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix 2019.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix 2019.
119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix 2019.
119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix 2019.
Фестиваль начался в пятницу 31 мая в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове.

119 автомобилей из 18 стран мира представили на Leopolis Grand Prix 2019.

Фестиваль начался в пятницу, 31 мая в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове. С 14.00 до 18.00 проходила регистрация участников и техосмотр автомобилей. Выставка ретро авто действовала три дня, до воскресенья 2 июня. В последний день в 10.30 прошел пробный заезд по трассе "Львовский треугольник", улицами Витовского, Стрыйской и Героев Майдана, а потом гонки.

"Ехали на фестиваль два дня из Варшавы "Ситроеном" 1969-го года выпуска. Это машина моей жены. Купил ей на 40-летие за 40 тысяч евро, - рассказывает 40-летний Павел Мартин, коллекционер из Варшави.- Ежегодно ездим на ретро выставки. Во Львове уже 4 раз. В общем у меня 19 ретро каров. Самая старая Форд-Т 1924-го".

В этом году на фестивале впервые заработала выставка новинок, где дилеры представили современные авто. Также на Leopolis Grand Prix впервые приехал автоклуб из Нидерландов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев

Кроме выставочной, действовала специально оборудованная детская зона с гонками на педальных автомобилях "Формула 001", футкор и ярмарок. Абонемент на фестиваль стоил 200 грн. Входной билет на день - 100. Детям ростом до 1,4 метра - бесплатно.

Leopolis Grand Prix - фестиваль ретро автомобилей, с 2011-го ежегодно проходит во Львове. В частности, это восстановление исторических автомобильных гонок по трассе "Львовский треугольник". Он внесен в официальную программу мировых ретро-фестивалей. В программу входят не только гонки, но и много разнообразных акций - выставки-презентации классических автомобилей, ретро-парад по центральным улицам города, ярмарки и концерты.

Состоялся фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. 1-2 июня мероприятие в третий раз прошло в столичном Украинском доме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как прошел Leopolis Grand Prix 2019». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 83910
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 42148
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 19497
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18468
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15903
Львов
"Заправил" топливный бак янтарем и пытался выехать в Польшу
"Заправил" топливный бак янтарем и пытался выехать в Польшу Просмотров: 207
За ночь сгорел центр города
За ночь сгорел центр города
 Просмотров: 1125
Мужчина выпал из воздушного шара и разбился
Мужчина выпал из воздушного шара и разбился Просмотров: 2376
Украинский режиссер попал в реанимацию
Украинский режиссер попал в реанимацию Просмотров: 1395
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 19458
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 113
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua