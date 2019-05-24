Как мне отказал президент

Николай Макаровский - кандидат физико-математических наук, доцент. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики, 12 лет - оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". Фото: Виктор Фоменко

12 лет председательствовал на фестивале фантстики "Звездный мост" харьковский физик Николай Макаровский.

В интервью Gazeta.ua вспомнил, как общался с президентом Ющенко.

"В 2008 посоветовали пригласить президента на фестиваль: "Он хочет приехать ". Написал официальное приглашение. А накануне фестиваля - звонок в дверь. Смотрю на часы - 6 утра. Выскакиваю в коридор, открываю. Серьезный человек в непонятной униформе: "Я - правительственный курьер" - "В смысле?" - "Вам телеграмма от президента". И вручает папку: "Не смогу приехать, потому что на это же время получил приглашение от американского президента". О, думаю, какая конкуренция!", - вспомнил ученый.

"Понес похвастаться в университет. Ректор предложил отдать телеграмму университетскому музею. Но я отказался. Сказал, подарю внукам", - добавил он.

Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики и 12-ть - оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". В 2008-м фестиваль был признан лучшим конвентом Европы. Полное интервью Николай Макаровского читайте в свежем номере журнала "Країна".