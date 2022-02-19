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суббота, 19 февраля 2022 06:30

Как 19 февраля призвать любовь – приметы дня

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Как 19 февраля призвать любовь – приметы дня
Если 19 февраля птицы садятся на верхушки деревьев, скоро будет потепление. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

19 февраля христиане вспоминают святителя Фотия. С этим днем у наших предков было связано немало примет.

Украинцы верили, что сегодня одиноким людям обязательно следует сходить в церковь и помолиться Богу. Мол, тогда встретят свою любовь. Также в этот день было принято варить кашу на молоке и перед употреблением заказывать ее на счастье и здоровье.

Из примет украинцы больше всего верили следующим:

- Сильнее морозы – весна будет бурной;

- Птицы садятся на верхушки деревьев – до скорого потепления;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня следует обзавестись "громовой" свечой. Она спасает от ведьм и непогоды – приметы на Сретение

– Если началась оттепель, то будет плохой надой у коров.

Святитель Фотий родился в IX в. в Византии. При жизни дважды становился патриархом Константинопольским и столько же раз лишался сана. Умер преподобный в 891 году.

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