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четверг, 25 июля 2019 15:50

Кадетский корпус стал государственным - когда увидим его отремонтированным

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Кадетский корпус стал государственным - когда увидим его отремонтированным
Кадетский корпус возвращают государству. Фото:savepoltava.city

24 июля Кабинет Министров Украины принял решение о принятии Полтавского Петровского кадетского корпуса в госсобственность.

Об этом сообщил депутат Полтавского горсовета Юлиан Матвийчук.

Теперь Кадетский корпус будет находиться на балансе Государственной судебной администрации.

"Наконец моя мечта начинает сбываться. По нашему плану через два года здесь будет отреставрирован дворец правосудия, куда войдут все три районные суды, объединятся в единый окружной. Также освободятся помещения для двух детских садов в городе", - написал Юлиан на своей странице в Facebook.

По словам Юлиана Матвийчука, реставрировать Кадетский будут с апреля следующего года.

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Также на первом этаже корпуса выделят помещения для музея Полтавы или коворкинга. Единственная условие - отдельный вход. Так как суд - это режимный объект.

"Нам остается технический проект решения о подтверждении передачи Кадетского Корпуса в государственную собственность на следующей сессии городского совета, который я подготовлю. После этого нам необходимо будет контролировать проектные работы, чтобы все шло по первоочередному плану, а Полтава уже через 2 года увидела отреставрированное здание. Верю, что полтавчане забудут его нынешнее состояние, как страшный сон ", добавил Юлий Матвийчук.

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За 2016-2018 годы в здании Кадетского корпуса вспыхнуло несколько пожаров. Здесь постоянно живут бездомные и организуют досуг подростки.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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Дата
25
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