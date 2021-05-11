Из-за пожара эвакуировали всех жителей многоэтажки

Во Львове горела многоэтажка. Фото: Укринформ

В квартире многоэтажки на улице Выговского во Львове произошел пожар.

Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жильцов дома, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. Правоохранители перекрыли дорогу к месту пожара.

С верхних этажей эвакуировали всех жителей с помощью крана. К тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ДСНС. Жертв и пострадавших нет.

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