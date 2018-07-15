Из-за обесточивания 90 шахтеров в Луганской области заблокированы под землей

90 шахтеров заблокированы под землей. Фото: Корреспондент

В поселке Тошковка Луганской области из-за грозы обесточены шахту - почти 90 горняков остались заблокированными под землей.

Непогода обесточила шахту около 18:50 14 июля. Для спасения горняков организовали ремонтные бригады для восстановления электроснабжения шахты "Тошковская", сообщает Луганское энергетическое объединение.

Кроме того, из-за плохих погодных условий произошло обесточивание в подконтрольном правительству Украины Северодонецке Луганской области. Без света в городе остались 2304 потребителей.

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В марте на Луганщине на двух шахтах были заблокированы 176 человек из-за обесточивания.