Из-за обесточивания 90 шахтеров в Луганской области заблокированы под землей

 
Ексклюзивы
1/5
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 513
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 828
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3420
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 702
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8091
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1494
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1134
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Просмотров: 3060
Фото
Все фото
4
5
3
9
3
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Дети угорели в доме, где их закрыл отец
Дети угорели в доме, где их закрыл отец
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Неизвестные отрезали головы щенкам (фото +18)
Неизвестные отрезали головы щенкам (фото +18)
Прислал крики заложников: шантажист угрожал убить 20 детей
Прислал крики заложников: шантажист угрожал убить 20 детей
Видео
Все видео
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Цветы на дороге: активисты нашли способ, как латать ямы
Цветы на дороге: активисты нашли способ, как латать ямы
Самоубийца покончил с жизнью под колесами трамвая
Самоубийца покончил с жизнью под колесами трамвая
Мужчина бросил гранату в подпольное казино
Мужчина бросил гранату в подпольное казино
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
Просмотров: 630
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3024
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24481
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1350
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
Просмотров: 144
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 05:00

Из-за обесточивания 90 шахтеров в Луганской области заблокированы под землей

  Комментировать
Из-за обесточивания 90 шахтеров в Луганской области заблокированы под землей
90 шахтеров заблокированы под землей. Фото: Корреспондент

В поселке Тошковка Луганской области из-за грозы обесточены шахту - почти 90 горняков остались заблокированными под землей.

Непогода обесточила шахту около 18:50 14 июля. Для спасения горняков организовали ремонтные бригады для восстановления электроснабжения шахты "Тошковская", сообщает Луганское энергетическое объединение.

Кроме того, из-за плохих погодных условий произошло обесточивание в подконтрольном правительству Украины Северодонецке Луганской области. Без света в городе остались 2304 потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоликвидировался: российский наемник умер на родине

В марте на Луганщине на двух шахтах были заблокированы 176 человек из-за обесточивания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за обесточивания 90 шахтеров в Луганской области заблокированы под землей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

Самое читаемое
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
31
 Просмотров: 123576
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
9
 2 Просмотров: 53767
Похудевшая Ким Кардашьян обнажила пышные ягодицы на занятии по йоге
Похудевшая Ким Кардашьян обнажила пышные ягодицы на занятии по йоге
16
 Просмотров: 33580
Гройсман потролил Ляшко и Тимошенко в Раде
Гройсман потролил Ляшко и Тимошенко в Раде Просмотров: 24747
Террористы в Донбассе впервые применили новую тактику
Террористы в Донбассе впервые применили новую тактику 1 Просмотров: 24429
Другие регионы
Жара отменяется и преждевременны заморозки: синоптик сделала прогноз на лето и осень
Жара отменяется и преждевременны заморозки: синоптик сделала прогноз на лето и осень Просмотров: 207
Синоптик рассказала, где ожидать похолодание
Синоптик рассказала, где ожидать похолодание Просмотров: 387
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
4
 Просмотров: 1566
Пьяный пилот задел крылом самолета линии электропередач
Пьяный пилот задел крылом самолета линии электропередач 1 Просмотров: 1170
В кукурузе нашли разбитый самолет, есть погибшие
В кукурузе нашли разбитый самолет, есть погибшие Просмотров: 2826
Больше всего комментируют
10
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
9
Як аннексировали Крым
8
"Востановить невозможно" - неутешительное заявление по Крыму
6
Хабенский попал в базу "Миротворца"
3
Рада решила вопрос евроблях
Голосов: 1183
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua