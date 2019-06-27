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четверг, 27 июня 2019 14:58

Избирательный рекорд: на один округ претендует 50 кандидатов-мажоритарщиков

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Избирательный рекорд: на один округ претендует 50 кандидатов-мажоритарщиков
Регистрация кандидатов и партий завершилась 25 июня. Фото: ichef.bbci.co.uk

В одном из одномандатных избирательных округов Одессы зафиксировали украинский рекорд - 50 кандидатов-мажоритарщиков.

Это самый высокий показатель в Украине на этих выборах, сообщили в ЦИК.

"133-й округ ждет очень ожесточенная борьба - говорит председатель одесской областной организации" Комитет избирателей Украины "Анатолий Бойко. - "Популярность" округа обусловлена ​​целым рядом факторов. Во-первых, этот округ находится в городе Одесса с большой концентрацией населения, маленькой площадью и высоким привлечением населения в информационное пространство и социальные сети. Это, например, не 138-й округ, где огромные территории и не слишком богатое население. Во-вторых, этот округ не имеет "владельца" - предварительный депутат-мажоритарщик Эдуард Матвийчук уже давно не проявляет активности ".

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Он также отметил, что 43 из 50 кандидатов являются самовыдвиженцами, что может свидетельствовать о желании основных кандидатов завести как можно больше своих людей в районные и территориальные избирательные комиссии.

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом Виктора Сергеевича Баранского, депутата Одесского областного совета от партии "Оппозиционный блок". Также в округе зарегистрировано 3 других кандидата с фамилией Баранский, одного из которых выдвинула партия "Оппозиционный блок". Еще два Баранских - самовыдвиженцы. Гражданская сеть "Опора" сообщает о случаях материального поощрения избирателей (подкупа) на 133-м округе через благотворительный фонд кандидата Виктора Баранского.

Одним из самых активных мажоритарщиков Одесского региона в размещении наружной рекламы является другой кандидат в 133-м округе - Дмитрий Танцюра, член политической партии "Доверяй делам", депутат Одесского городского совета. У него также есть "двойник" - самовыдвиженец Дмитрий Танцюра, безработный из Херсона. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали минимум 2 случая привлечения бюджетных учреждений к мероприятиям Дмитрия Танцюры, которые имели признаки агитационных. Речь идет о собрании родителей в школах №78 и №84, которые проводили по инициативе директоров школ. На собрании, по данным "ОПОРЫ", присутствовал потенциальный кандидат Дмитрий Танцюра, который рассказывал собравшимся родителям, что он будет делать, если победит на выборах в парламент.

Партия "Слуга народа" выдвинула в округе спортсмена Артема Геннадьевича Дмитрука, который привлек к себе внимание в мае 2018-го подъемом Потемкинской лестнице со штангами на плечах.

Кроме него, ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Артема Ярославича Дмитрука, который одновременно является членом политической партии "Слуга народа" и руководителем проектов на предприятии "Слуга народа. З ". Кроме него, в округе зарегистрировано еще 3 члена партии, один из которых имеет фамилию Зелинский.

Еще одним "оппоблоковцем", который хочет представлять округ в парламенте, стал депутат городского совета от партии "Оппозиционный блок" Вячеслав Беженар. Как сообщают местные жители, в некоторых дворах домов 133-го округа ремонтные работы проводят люди в футболках с надписями "Беженар Вячеслав. Устрою ваш двор ".

Регистрация кандидатов и партий завершилась 25 июня. Всего центральная избирательная комиссия зарегистрировала 21 партию и 5845 кандидатов, из которых 3171 идут на выборы в одномандатных мажоритарных округах.

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля 2019-го.

Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука решила отозвать своего кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова после того, как журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загориєм.

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27
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