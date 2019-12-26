Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части

Избитой женщине пригрожують увольнением. Фото: Скриншот

В Региональном центре РЭР ВСУ в Одесской области в в / ч А3438 вийськовослужбовицю Наталью Кулиш побила сослуживица.

Пострадавшая перед этим на широкий круг рассказала о злоупотреблениях командования, пишет УНИАН.

Женщины служат в военной части А3438 в селе Красноселка Лиманского района Одесской области. Там недавно создана военная часть - Региональный центр радиоэлектронной разведки ОК "Юг"

Наталью избили 22 декабря. У нее возник конфликт с подчиненной по имени Вера, которая хотела уйти с работы пораньше.

Наталья отказала ей и Вера начала бить потерпевшую ударами в лицо. В результате драки женщина получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба.

Пострадавшая не выпустили в больницу. Ей пришлось приклеить выбиты передние зубы "Секундой" и пойти так.

"Зампотил" Ангелюк, к которому обратилась Кулиш, пригрозил ей военно-врачебной комиссией и увольнением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Педофил из России вербовал наемников на Донбасс

Наталья Кулиш рассказывает, что буллинг на работе у нее не впервые.

Издевательства на работе начались из-за того, что Наталья начала разоблачать хищения армейского имущества командованием. Они, по ее словам, без документального оформления организовали вывоз пищевых продуктов из части. Так, сухпай из состава выдавали без надлежащего оформления.

На этом злоупотребления не принила военнослужащих в центре РЭР заставляют проводить в части ремонтные работы без соответствующих официальных приказов. В частности, на "грязную" работу отправляли Кулиш, хотя у нее другая специализация.

Специализированные автомобили "Новатор" и "Варта", украинский-польский бронеавтомобиль Oncilla-М и боевая бронированная машина "Дозор-Б" проходят сравнительные испытания на территории 37-го общевойскового полигона десантно-штурмовой войск.