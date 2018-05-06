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воскресенье, 06 мая 2018 15:50

Из самолета высадили украинку, которой стало плохо в дороге до Греции

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Из самолета высадили украинку, которой стало плохо в дороге до Греции
Украинку, которой стало плохо, высадили из самолета по пути в Грецию Фото: facebook.com

Сегодня, 6 мая, пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы.

Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", — написал Руслан Форостяк.

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее.

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В США в результате взрыва двигателя самолета Boeing-737-700 американской авиакомпании Southwest Arlines погиб один человек, еще 7 пострадали.

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