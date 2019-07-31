Истребители и вертолеты пугали винничан

Около полудня в небе над Винницей, на сравнительно низкой высоте друг за другом пролетело несколько боевых самолетов и вертолетов.

Истребители и вертолеты пролетели над Винницей. ФОТО: ВЕЖА

"Это обычные плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих. Ничего экстраординарного не происходит",-пояснила изданию " Вежа " пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил

Истребители и вертолеты пролетели над Винницей. ФОТО: ВЕЖА

В частности, в небе над Винницей пролетели самолеты Ан-26, бомбардировщик Су-24, истребитель Миг-29, а также вертолет Ми-8.

В Пакистане военный самолет упал на жилые дома.