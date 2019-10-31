Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над психически больными

Издевательства над людьми в Плисковском психоневрологическом интернате, что в Винницкой области поразила всю страну. Фото: Укринформ

В Плисковском психоневрологическом интернате, что находится в Погребищенском районе Винницкой области, обнаружили издевательства над подопечными – раздетых мужчин и женщин держали взаперти в помещении без доступа к воде и санузлов. Естественные потребности подопечные справляли на пол и постель.

Зафиксировали эти факты в результате мониторингового визита в интернат комиссии из числа руководства департамента социальной и молодежной политики Винницкой ОГА и представителей общественных организаций, которые защищают права людей с инвалидностью. Мониторинговая группа сообщила прокуратуру о выявленных фактах.

Во время визита были выявлены нарушения бесчеловечного обращения с подопечными психоневрологического интерната. Мониторинговая группа, посетившая заведение в 6 часов утра обнаружила, что на втором этаже людей женской статьи, раздеты наголо, которые являются подопечными психоневрологического интерната.

Люди были на ночь закрыты под замком в правом и левом крыле коридора, без лица, в полномочия которой входит дежурство и оказание необходимой помощи в исправлении человеческих потребностей в доступе к воде и оказанию немедленной необходимой первой домедицинской помощи.

В другом одноэтажном помещении интернатной учреждения, мониторинговая группа обнаружила группу людей женского и мужского пола, раздеты наголо, что являются подопечными психоневрологического интерната, которые находились в одной большой комнате а другие подопечные помогали им одеваться.

Люди в течение ночи не имели возможности пользоваться санитарным узлом, вынуждены были справлять человеческие нужды в комнате проживания: на пол, постель.

Представители мониторинговой группы отмечают, что состояние здоровья подопечных не нуждался в изоляции.

Полиция расследует факт незаконного лишения свободы подопечных Плисковского психоневрологического интерната в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 146 УКУ.

"Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, в рамках производства проверяется информация о присвоении средств этих людей представителями администрации", – сообщила начальница отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

По ее словам, уголовное производство возбуждено по факту лишения свободы клиентов интерната. Следователи проводят проверки и собирают доказательства, которые будут основанием для объявления подозрения причастным к этому правонарушения. На завершение этого этапа следственных действий правоохранителям понадобится около 10 дней. Как сообщили в департаменте социальной и молодежной политики Винницкой ОГА, директор Плисковского психоневрологического интерната уволился с занимаемой должности "по согласию сторон". Сейчас обязанности руководителя учреждения выполняет другое лицо.

После нескольких запросов издания vezha.vn.ua в областной совет, журналистам в конце концов прислали релиз от пресс-службы. Согласно им, областной совет просто не успела уволить директора интерната Ивана Катрука "по статье".

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Плисковський психоневрологический интернат создан с целью обеспечения постоянного места жительства, достойного социально-бытового обслуживания, надлежащей медицинской помощи гражданам, имеющим психоневрологические заболевания, гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе и помощи. Его главными задачами являются: обеспечение надлежащих условий проживания для подопечных;

обеспечение высокого уровня социально-бытового обслуживания;

оказание высокопрофессиональной медицинской помощи гражданам с психоневрологическими заболеваниями, гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, которые находятся на постоянном проживании в интернате.

Деятельность заведения распространяется на следующие категории населения: люди с психоневрологическими заболеваниями, достигшими пенсионного возраста;

лица с инвалидностью I и II групп (психоневрологические заболевания), достигшие восемнадцатилетнего возраста.