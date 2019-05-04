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воскресенье, 05 мая 2019 04:20

Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной

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Украинец Антон Донцов основал в Запорожье познавательную программу для детей "Занимательная химия и физика". Малышня знакомится с настоящими реактивами и узнают, что из них выходит.

В арсенале мужчины несколько программ шоу. Есть и "Ледяное шоу", где делают лед, но не такой, который можно найти у себя в морозилке, а сухой. Самое горячее шоу – "Химия огня", пишет shotam.info.

Человек перенял идею химических шоу для детей из Америки. Чтобы научиться проводить эксперименты, Антон обращался за советами к химиков.

Эксперименты проводят перетяжко для детей 5-8 лет, как мультфильм или сказка. Дети вместе с ведущим могут "похимичить" и сделать для себя подарки: популярные лизуны, или черви, изготовление искусственного снега или кристаллов.

Большой популярностью пользуется изготовление мороженого.

"Мы готовим его из сливок, сгущенного молока и замораживаем с помощью азота", - рассказывает Антон.

  Для детей делают мастер-классы по проведению химических и физических экспериментов. Фото: из собственного архива Антона Донцова
Для детей делают мастер-классы по проведению химических и физических экспериментов. Фото: из собственного архива Антона Донцова

По его словам, такое шоу стоит 2-4 тыс грн. Длится час-полтора. Стоимость зависит от города. Для киевлян оно будет дороже на 30%.

"Мы запустили франшизу и будем продавать ее в разные города, чтобы люди могли работать под нашим брендом. Франшиза будет продаваться в город, где население не менее 20000 человек. Франшиза стоит от 60 до 120 тысяч гривен", - добавляет Антон Донцов.

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С ребенком нужно заниматься с малого возраста, когда она только начинает развиваться и быстро поглощает информацию. Самыми эффективными являются различные интеллектуальные упражнения и логические задачки. Не нужно с трех лет навязывать школьную программу. Надо только развивать способности к науке, показать, что учиться не скучно, - говорит психолог и преподаватель ментальной арифметики Наталья Кожушна.

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05
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