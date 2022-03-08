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вторник, 08 марта 2022 17:24

Харьковские айтишники рассказали, как помогают Украине во время войны

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Харьковские айтишники рассказали, как помогают Украине во время войны
Харьковская IТ-компания NIX более 10 лет занимается благотворительностью. Фото: facebook.com

Сегодня вся страна сражается с российским оккупантом. Сопротивление продолжается и на фронте, и в тылу. Волонтерское движение продолжает набирать обороты. И его значительной частью стало украинское IT-сообщество, в частности, харьковская IT-команда NIX.

Уже больше 10 лет NIX занимаются благотворительностью. Специально для этого был создан отдельный фонд. Благодаря нему появилась возможность регулярно оказывать финансовую, продуктовую, медицинскую и координационную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. В настоящее время NIX усилили свои позиции на оборонном фронте. Команда волонтеров помогает многим украинцам разными способами.

Финансово поддерживают защитников Украины

Национальная гвардия Украины, ТРО, ВСУ и другие силовые структуры регулярно получают финансовую поддержку NIX. Волонтеры не разглашают информацию о размерах и виде помощи в целях безопасности. Однако команда обещает сообщить подробности после победы над оккупантами.

Привлекают партнеров донатить украинской армии

Сумма пожертвования только от одного человека составляет около $6 млн. И таких желающих помочь еще немало. Также разработчики создают для зарубежных партнеров профильные лендинги для сбора средств на нужды вооруженных сил Украины.

Заботятся об информационной безопасности

Для информационной безопасности каждого украинца IT-специалисты NIX создали вахтера-бота для Telegram-чата, который автоматически удаляет посторонних и подозрительных лиц из закрытых чатов (командных, профильных или специально организованных). Сейчас команда готовит подробную информацию о его создании, тестировании, запуске, а также готова предоставлять любые экспертные советы и помощь в создании аналогичных инструментов информационной защиты.

Помогают своей команде и всем, кто в этом нуждается

Все специалисты NIX своевременно получают заработную плату, за каждым из них сохраняются места в команде и дальнейшее финансовое обеспечение. Оперативно объединившись, команда активно вовлекается в волонтерство по Украине и в частности в Харькове. За 12 дней войны Никсы успели наработать большую базу контактов по всей стране и за ее пределами. Они оказывают помощь не только членам своей команды, но и всем, кто в этом нуждается. IT-волонтеры координируют перемещение людей, помогают безопасно уехать из мест боевых действий, ищут жилье, доставляют в укрытие лекарства и продукты питания, теплую одежду и другие вещи первой необходимости.

За все время существования благотворительного фонда NIX помогли многим семьям, детским домам, Харьковскому перинатальному центру, отделениям детской и взрослой кардиологии. Во время вспышки пандемии COVID-19 Никсы предоставили медицинским учреждениям аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей и отдельно для харьковчан. В то же время, NIX постоянно помогают харьковским волонтерам, обеспечивая адресную гуманитарную, материально-техническую и финансовую помощь для всех нуждающихся.

С 2014 года NIX приняли участие в поддержке бойцов ООС. Украинская армия получает от команды финансовую, продуктовую, медицинскую и координационную помощь. Для переселенцев и ветеранов ООС волонтеры NIX находят разные варианты адаптации на мирной территории Украины: ищут новое убежище, помогают приобрести и отремонтировать жилье, найти вещи первой необходимости и тому подобное.

Уже много лет NIX приходит на помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. И сегодня харьковская IT-команда призывает каждого, кто имеет такую ​​возможность, помогать бороться в войне с российскими оккупантами. На собственном примере Никсы доказывают: это реально в любых условиях.

NIX – одна из самых многочисленных IT-команд Восточной Украины, которая уже 28 лет специализируется на разработке сложных мультиплатформенных продуктов для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. Эксперты NIX формируют больше всего IT-комьюнити Харькова, оказывают активную поддержку профильным вузам и предлагают бесплатное обучение по 19 программам подготовки.

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