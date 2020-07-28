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вторник, 28 июля 2020 10:09

Харьковская компания достроит жилье Укрбуда

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Харьковская компания достроит жилье Укрбуда
ООО "Строй Сити Кэпитал" завершит строительство ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Паркова Долина"

ООО "Строй Сити Кэпитал" (предприятие Группы Компаний "Строй Сити") завершит строительство 2-х объектов корпорации "Укрбуд". Речь идет о ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Паркова Долина", строительство которых было остановлено корпорацией "Укрбуд" в 2019 году из-за системного кризиса.

"Мы работали над проектом несколько месяцев, анализировали ситуацию, подключали профессиональных аудиторов, строителей, экономистов, юристов. Результатом стало подписание договоров с собственниками земельных участков, где четко прописаны все технические параметры строительных проектов, обозначены графики строительства жилых комплексов, и, главное – сроки исполнения. Мы сделаем строительство объектов максимально прозрачным, будем информировать обо всех этапах", - отмечает директор компании "Строй Сити Девелопмент" Андрей Колос.

Также, по словам Колоса, продолжаются переговоры между Фондами финансирования строительства, компанией "Строй Сити Кэпитал" и собственниками земельных участков недостроев корпорации "Укрбуд". Есть вероятность, что компания возьмет на себя обязательства по достройке и других объектов.

Напомним, что акции протеста инвесторов корпорации "Укрбуд" не утихают с 2019 года. В начале декабря ООО "Укрбуд Девелопмент", которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", заморозило строительство на всех своих 26 объектах. В недостроенных домах жилье приобрели 13 тысяч человек.

Девелоперская группа компаний "Строй сити" на украинском рынке с 2010 года. Осуществляет свою деятельность в Харькове и Киеве. За годы существования компания сдала в эксплуатацию десятки объектов различных категорий. Самым известным из них является - IT park Manufactura в Харькове.

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