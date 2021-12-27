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понедельник, 27 декабря 2021 17:45

Харьков получит еще 160 турецких автобусов

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Харьков получит еще 160 турецких автобусов
Будут покупать автобусы двух типов: 8-ми и 6-метровые. Фото: ua.news

В 2022 году Харьковская мэрия намерена закупить вторую партию турецких автобусов Karsan.

Речь идет еще о 160 единицах данного транспорта. Об этом рассказали в Харьковском городском совете.

Решение о приобретении второй партии на условиях лизинга было принято на прошлой сессии Харьковского горсовета. Предприятие должно заплатить аванс – 10% стоимости одной единицы, процентная ставка не будет превышать 12% годовых в гривне.

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Будут покупать автобусы двух типов: 8-ми и 6-метровые.

Первая партия состояла из 150 автобусов. В мэрии отметили, что благодаря новому транспорту восстановили заброшенные маршруты, которые годами не эксплуатировались перевозчиками.

Город также ожидает получения еще 22 новых троллейбусов в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком. Продолжаются переговоры о программе по закупке низкопольных трамваев.

В конце октября по Киеву начали курсировать 50 новых автобусов белорусского производства МАЗ, которые город закупил на условиях лизинга. До конца года должно поступить еще 150 единиц. Из новых 200 автобусов 120 – длиной 12 м и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов – длиной почти 19 м на 176 мест.

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Дата
27
декабря

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