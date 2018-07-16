В городе заканчиваются запасы хлора. Фото: Depo.ua

Харьков может остаться без воды из-за недостатка хлора. Его запасов в городе хватит до субботы.

Любые предприятия и компании могут держать только месячный запас хлора. Это вещество является взрывоопасным, и поэтому хранить его в огромных объемах нельзя, пояснила вице-президенткой Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий в эфире Громадського радио.

"Днепроазот" - единственное предприятие в Украине, которое производит жидкий хлор для очистки воды в кранах. Два месяца назад оно остановилось на технические ремонтные работы, а с 15 июня остановило производство.

Запасов хлора в Украине может хватить максимум на несколько месяцев. Подавать в краны неочищенную воду запрещено.

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В среду, 11 июля, сотрудники "Днепроазота", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, приехали протестовать в столицу. 11 июля уменьшили давление воды в Запорожской области. В Николаеве обещают уменьшить давление воды в кранах 16 июля. Аналогична ситуация и в г.. Житомир.