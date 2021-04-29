Губернатор Харьковщины Тымчук обманом уволила главу областной фракции "Слуга народа" с должности своего первого зама

Губернатор Харьковской ОГА Айна Тымчук уволила своего первого заместителя

Вчера, губернатор Харьковской области Айна Тымчук уволила своего первого заместителя, главу областной фракции "Слуга народа" Татьяну Егорову-Луценко, чем, вероятно, внесла раскол в команду президента. По словам экс-чиновницы для этого глава ОГА использовала ее заявление датированное ещё 1 декабря 2020 года.

Об этом она рассказала в комментарии Українським Новинам.

"Когда назначается новый губернатор, вся предыдущая команда пишет заявления. Мое такое было датировано 1 декабря", - пояснила Егорова-Луценко.

Также она обратила внимание, что Тымчук на заседании областной фракции "Слуг Народа" публично заверила, что готова к совместной работе, и что Егорова - Луценко как человек команды президента "остаётся первым заместителем ХОГА". Позиция и обещание Тымчук были зафиксированы в протоколе заседания фракция.

"Я не считаю нужным сейчас выносить ссор из избы и детализироваться причины, по которым обещанного плодотворного сотрудничества не вышло. Скажу только, что взгляды партии "Слуга народа", мои как главы областной фракции СН и губернатора во многом не совпадали, особенно, когда речь шла о проблеме обеспечения ковидных больниц, о судьбе промышленных объектов города, других социально-важных для харьковчан проблемах", - сказала Егорова-Луценко.

"Как я сейчас уже знаю, мое заявление от 01.12.20 в ОП губернатор согласовывала тайно. В тот момент я находилась на больничном, потому что заболела коронавирусом. Несмотря на это, я продолжала принимать активное участие во всех заседаниях фракции по видео-связи, работала удаленно", - уточнила она.

Егорова-Луценко заверила, что руководство областной партии "Слуги народа" намерено детально разобраться в сложившейся ситуации.

"Вопрос не в должности и не во мне, в частности. То, что сегодня делает губернатор области ни коем образом не отвечает ожиданиям наших избирателей и не соотносится с задачами, которые ставит президент.

Я была тем человеком, который предупреждал фракцию о попытках протянуть на голосовании откровенно коммерческие и сомнительные с точки зрения антикоррупционного законодательства вопросы. И я буду дальше, тем человеком, который продолжит отстаивать интересы избирателей, а не чиновников", - резюмировала она.

Ранее руководитель Харьковской партийной ячейки СН, народный депутат Павел Сушко заявил о фактах давления со стороны Тымчук на депутатов горсовета и посоветовал губернатору занимается "своими прямыми обязанностями".