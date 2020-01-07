Гранату взорвали на кухне общежития

В Одессе злоумышленник подорвал гранату на кухне одного из общежитий.
Пострадало третий человек были госпитализированы, пишет Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
ЧП произошло общежитии на улице Радостной в Малиновском районе города.
Трое жителей распивали спиртные напитки, потом к ним присоединился сосед, с которыми те время от времени конфликтовали.
Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого 38-летний мужчина вернулся с гранатой - предварительно это РГД-5 и подорвал ее.
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Третий человек, находившихся в то время на кухне, получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.
Также повредили помещения дома - взрывом выбило двери, оконные стекла, имущество кухни.
Сам злоумышленник скрылся, его разыскивают.
7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик.
В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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