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вторник, 07 января 2020 12:13

Гранату взорвали на кухне общежития

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В Одессе злоумышленник подорвал гранату на кухне одного из общежитий.

Пострадало третий человек были госпитализированы, пишет Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Автор: Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
  В Одессе взорвали гранату - повредило помещения, трое человек пострадали
В Одессе взорвали гранату - повредило помещения, трое человек пострадали

ЧП произошло общежитии на улице Радостной в Малиновском районе города.

Трое жителей распивали спиртные напитки, потом к ним присоединился сосед, с которыми те время от времени конфликтовали.

Автор: Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
  В Одессе взорвали гранату - повредило помещения, трое человек пострадали
В Одессе взорвали гранату - повредило помещения, трое человек пострадали

Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого 38-летний мужчина вернулся с гранатой - предварительно это РГД-5 и подорвал ее.

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Третий человек, находившихся в то время на кухне, получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.

Также повредили помещения дома - взрывом выбило двери, оконные стекла, имущество кухни.

Сам злоумышленник скрылся, его разыскивают.

7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик.

В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Дата
07
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