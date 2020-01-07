Гранату взорвали на кухне общежития

В Одессе злоумышленник подорвал гранату на кухне одного из общежитий.

Пострадало третий человек были госпитализированы, пишет Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Автор: Главное управление Национальной полиции в Одесской области. В Одессе взорвали гранату - повредило помещения, трое человек пострадали

ЧП произошло общежитии на улице Радостной в Малиновском районе города.

Трое жителей распивали спиртные напитки, потом к ним присоединился сосед, с которыми те время от времени конфликтовали.

Автор: Главное управление Национальной полиции в Одесской области. В Одессе взорвали гранату - повредило помещения, трое человек пострадали

Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого 38-летний мужчина вернулся с гранатой - предварительно это РГД-5 и подорвал ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отсидел за изнасилование: рассказали о подозреваемом в убийстве двух подруг в Киеве

Третий человек, находившихся в то время на кухне, получили множественные осколочные ранения, они госпитализированы.

Также повредили помещения дома - взрывом выбило двери, оконные стекла, имущество кухни.

Сам злоумышленник скрылся, его разыскивают.

7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик. В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.